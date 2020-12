Rijksuniversiteit Groningen ontvangt recordschenking van 35 miljoen euro

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een donatie van 35 miljoen euro ontvangen, bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Dat heeft de universiteit maandag bekendgemaakt. Het is volgens een woordvoerder van de universiteit „by far” de grootste schenking die de RUG ooit ontving. De donateur, een alumnus van de instelling, wil anoniem blijven.

Het bedrag van 35 miljoen euro komt voort uit een pakket certificaten op aandelen dat de universiteit kreeg. Op dat pakket wordt rendement uitgekeerd, wat nu voor het eerst is gebeurd. De RUG verwacht daarom ook de komende jaren geldstortingen te ontvangen uit de donatie. Omdat het rendement op de aandelen onbekend is, kan een woordvoerder van de universiteit nog niet zeggen om welke bedragen het de komende jaren zal gaan.

Op verzoek van de donateur zal de eerste 30 miljoen euro besteed worden aan het Groningen Cognitive Systems and Materials Center (CogniGron). Dit centrum doet onderzoek naar de ontwikkeling van een „nieuwe generatie supercomputers”, aldus de woordvoerder. Met de donatie wil de RUG met name investeren in het aantrekken van nieuwe hoogleraren en promovendi voor CogniGron. De universiteit moet nog een bestemming vinden voor de overige 5 miljoen euro uit de eerste storting. Daar zijn volgens de woordvoerder geen eisen aan verbonden, enkel dat het geld een „wetenschappelijke bestemming” moet hebben.