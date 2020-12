Regering moet alle Bosnië-veteranen symbolisch 5.000 euro betalen

De Nederlandse regering moet alle veteranen van Dutchbat-III een symbolisch bedrag betalen van 5.000 euro (belastingvrij) als een „collectief gebaar van erkenning en waardering”. De regering moet daarnaast ook in een duidelijke verklaring erkenning en waardering uitspreken voor de veteranen die in Srebrenica onder „uitzonderlijke omstandigheden” moesten opereren.

Dit zegt een commissie onder leiding van staatsraad Hans Borstlap maandag naar aanleiding van een onderzoek onder enkele honderden Dutchbat-III-veteranen. Deze militairen waren vijfentwintig jaar geleden in Bosnië-Herzegovina, toen de enclave in Srebrenica viel en een genocide plaatshad op de bevolking - buiten het zicht van Dutchbat.

De toekenning van het bedrag staat volgens Borstlap los van andere afspraken en regelingen voor de veteranen van Dutchbat III. „Bij dit vraagstuk weegt de commissie mee dat de Nederlandse regering destijds het politieke besluit heeft genomen voor de inzet in Srebrenica”, schrijft de Borstlap. Over de veteranen zegt hij: „De De Nederlandse samenleving is jegens hen schatplichtig; zij allen verdienen onze erkenning, waardering en zorg.”

De missie van Dutchbat III is volgens Borstlap „in meer dan één opzicht bijzonder en in die zin onvergelijkbaar met andere missies”. Dat komt door de dramatische omstandigheden waarin de eenheid in juli 1995 kwam te verkeren en doordat „van haar het onmogelijke werd gevraagd”. De enclave werd door de Serviërs aangevallen, waardoor de eenheid in omstandigheden kwam „waarvoor men niet was toegerust”. Dat komt ook doordat de gang van zaken en de nasleep zo ernstig waren dat deze veteranen het zwaarder hebben dan veteranen van andere missies.

Onvoldoende gewaardeerd

Dat laatste blijkt uit het onderzoek door het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, dat ook maandag is gepubliceerd. Tweederde van de veteranen voelt zich onvoldoende gewaardeerd door de Nederlandse overheid en samenleving. Sommige veteranen hebben zelfs veel last van het negatieve imago van Dutchbat III. „We zijn in 1995 aan de schandpaal genageld door de publieke opinie. Ik heb het gevoel dat wat er ook gedaan wordt, het predikaat laf altijd aan Dutchbat III blijft hangen”, zegt een veteraan in het onderzoek.

Srebrenica is volgens een Borstlap een voorbeeld van een missie, die in de praktijk anders is verlopen „dan ‘de politiek’ op voorhand denkt, of tijdens en na de missie soms wil doen voorkomen”. Dan kan het gebeuren dat „bij terugkomst militairen het moeten ontgelden, omdat in de besluitvorming en communicatie onvoldoende bekendheid is gegeven aan de realiteit van de omstandigheden”. Om dat te voorkomen moeten politici van meet af aan realistisch zijn over de omstandigheden, risico’s en de gevaren van een missie en een rooskleurige voorstelling van zaken vermijden.

In de media ontbreekt volgens veel Dutchbat-III-veteranen (84 procent) ook een „veelomvattend juist verhaal”, dat recht doet aan hun rol in de gebeurtenissen. Als witte raaf geldt de tv-serie Srebrenica – de machteloze missie van Duchbat van Coen Verbraak die afgelopen zomer werd uitgezonden. Onjuiste berichtgeving en het niet weerspreken daarvan door Defensie kan leiden „tot (additionele) schade bij de betrokken militairen en hun thuisfront”; vier op de tien veteranen hebben last van de berichtgeving. Het ministerie van Defensie moet daarom staan voor zijn personeel, onjuistheden weerspreken en actief blijven deelnemen aan de publieke discussies over een missie, ook als die allang voorbij is zoals die in Bosnië.

Meer dan de helft van de Dutchbat-III-veteranen maakt het goed, leert het onderzoek dat is gemaakt in opdracht van het ministerie van Defensie. Een op de drie veteranen heeft nog wel behoefte aan zorg en ondersteuning. Een op de vijf heeft zoveel problemen, dat de kwaliteit van zijn leven (meer dan 90 procent van de Bosnië-veteranen is man) onvoldoende is.

Lees ook:De oorlog zit in het dna van deze Bosniërs

Om reden doet de commissie-Borstlap aanbevelingen om de zorg en ondersteuning aan veteranen te verbeteren. Zo zou het ministerie van Defensie alle veteranen en hun thuisfront een brief moeten sturen met een uitnodiging om voor eventuele hulp aan te kloppen bij het Veteranenloket. Ook zou Defensie voor Bosnië-veteranen terugkeerreizen moeten financieren, omdat die kunnen helpen met de verwerking.

Mininister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) zegt in een reactie de aanbevelingen „allemaal ter harte” te nemen. Ze kondigt aan om volgend jaar „zo snel mogelijk” te laten weten wat ze er precies mee gaat doen: „De veteranen verdienen respect voor wat ze hebben gedaan en erkenning van hun leed.”

Dit bericht is aangevuld met de reactie van minister Bijleveld.