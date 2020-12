Pornhub verwijdert miljoenen filmpjes na kritiek om verkrachtingsvideo’s

De Canadese Pornografiewebsite Pornhub heeft alle beelden verwijderd die niet afkomstig zijn van vaste samenwerkingspartners in een poging de verspreiding van illegaal materiaal te bestrijden. Dat heeft de website bekendmaakt. Volgens Amerikaanse media zijn inmiddels miljoenen video’s verwijderd. Het platform kwam de afgelopen weken onder vuur te liggen omdat het te weinig zou doen om strafbare video’s, waaronder beelden van verkrachting en kinderporno, tegen te gaan.

Volgens The New York Times waren op het platform veel verkrachtingsvideo’s te vinden. Volgens de krant kwam dat omdat gebruikers zelf materiaal konden uploaden en het toezicht daarop achterbleef. „Als je weet waar je op moet zoeken, is het mogelijk om in een half uur honderden filmpjes op Pornhub te vinden waarop kindermisbruik te zien is”, schreef de krant. Kort daarop maakten creditcardmaatschappijen Visa en Mastercard bekend geen betalingen meer te verwerken aan de website. Mastercard liet weten dat uit onderzoek bleek dat er inderdaad illegaal materiaal te vinden was. Pornhub noemde dit besluit „bijzonder teleurstellend”.

Na de publicatie van het artikel in de NYT had Pornhub al een aantal maatregelen getroffen. Zo konden gebruikers niet zomaar meer zelf video’s uploaden en werd het toezicht op de site uitgebreid. Nu heeft het bedrijf dus ook oud materiaal dat afkomstig is van niet-geverifieerde partners verwijderd.

