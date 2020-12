Politiechef over Rolexbende: ‘Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen’

‘Blij’ is misschien niet het gepaste woord, maar tevreden is Sander van de Koot zeker. De Amsterdamse politiecommissaris, chef van het district Zuid, vindt het volkomen terecht dat vier jongens afgelopen maandag zijn gestraft voor een reeks gewelddadige berovingen in ‘zijn’ district. Ook al vielen de straffen een lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie.

Dat heeft niks te maken met het werk dat de recherche in deze zaak heeft geleverd. Van de Koot prijst zijn rechercheurs die in korte tijd veel bewijsmateriaal wist te vergaren, dankzij snel, gedegen en creatief onderzoek. „Voor ons had dit hoge prioriteit, omdat het gevoel van veiligheid bij alle bewoners van Amsterdam werd aangetast”, aldus Van de Koot.

De rechtbank achtte het overgrote deel van de strafbare feiten ook bewezen maar hechtte bij het opleggen van straffen in drie van de vier verdachten vooral waarde op het voorkomen van recidive.

De jongens maakten deel uit van de ‘Rolexbende’, een groep mannen die tussen april 2018 en februari 2019 in wisselende samenstelling overvallen pleegde in Amsterdam Oud-Zuid. Welgestelde bewoners, onder wie Estelle Cruijff en de vader van Nicolette van Dam, werden met extreem geweld ontdaan van hun Rolex-horloges. Deze watchas of ansjos verkochten de jongens in het buitenland. Hun slachtoffers raakten zwaar gewond, getraumatiseerd – of allebei.

„In Amsterdam-Zuid”, zegt Van de Koot, „wonen mensen die het goed hebben in het leven. Selfmade men, ondernemers die lef hebben. Als gevolg van hun succes kunnen ze een Rolex veroorloven. En die werden in hun eigen omgeving beroofd en in elkaar geslagen. Dat heeft enorme impact gehad. Slachtoffers zeiden: ik heb een leven vóór, en een leven ná de overval. Als je op de beelden ziet hoe hard en met hoeveel adrenaline die jongens hun slachtoffers aanvielen, is het een wonder dat er geen doden zijn gevallen.”

Lees ook: ‘Leip hè, het was mijn vijfde watcha in tien dagen, broer’

„We zeggen vaak: in Amsterdam moet je kunnen zijn wie je bent. Als homo moet je hand en hand over straat kunnen lopen. Dat is een groot goed. Maar Amsterdam moet ook een stad zijn waar je met een Rolex over straat kunt lopen. Mogen selfmade men hier ook zichzelf zijn?”

Het excessieve geweld van deze jongens, was dat nieuw voor jullie?

„Ja. In de Amsterdamse binnenstad zie je vooral straatroof van toeristen. Nep-dope verkopen en ondertussen geld afpakken van die persoon. Hier ging het om jongens die bijna professioneel kickboxer zijn. Hun slachtoffers waren weerloos. Er werd geen vuurwapen getrokken, er was meteen grof geweld. Dat was uniek, dat zie je nergens anders in de stad terug. En hoe die jongens er met elkaar over praatten, hoe ze dat geweld verheerlijkten, dat is echt schokkend en gewetenloos.”

Zijn dit soort gewelddadige berovingen een alternatief geworden voor plofkraken en overvallen?

„Overvallen worden steeds minder interessant, behalve op winkels met dure kleding. Die jongens zoeken naar andere manieren snel veel geld buit te maken. Dan is dit een goede methode. Een auto stelen is veel risicovoller, de politie kan zo’n auto gemakkelijker achterhalen.”

Het gaat om jongens uit minder welvarender delen van de stad. Ze komen halen wat ze niet hebben.

„Die romantische Robin Hood-gedachte, de armen stelen van de rijken, die moet je in deze zaak echt verre van je werpen. Het is geen brood dat je steelt om in je levensonderhoud te voorzien. Het gaat om luxegoederen waar je zelf niet voor hebt gewerkt en een ander wel.”

In grote steden is het toenemend wapenbezit onder jongeren een groeiend probleem. Het aantal steekincidenten neemt flink toe. Begin november hield Amsterdam een inleveractie: wapens konden anoniem en zonder straf worden afgegeven bij de politie. De oogst in vijf dagen: 336 wapens, waaronder 155 messen, maar ook ploertendoders, stroomstootwapens en 1.000 stuks aan munitie.

Als portefeuillehouder ‘jeugd en messen’ vraagt Van de Koot al langer aandacht voor dit probleem. „In Amsterdam-Zuid hadden we dit jaar een jongen van elf die een straatroof pleegde met een mes van zeker 30 centimeter. Hij was de jongste van een groep van vijf jongeren.”

Van de Koot spreekt van een „wapenwedloop” onder middelbare scholieren, die begint bij de gewelddadige teksten van drillrapgroepen als 73DePijp. „Drillrap inspireert een andere groep jongeren, die denken: hé, dat is stoer, ik ga me ook bewapenen. En krijg je een volgende groep die denkt: ik moet me beschermen, fysiek heb ik niet zo veel in te brengen. Die nemen ook een mes mee naar school. Omdat in mijn district heel veel middelbare scholen staan waar kinderen uit heel Amsterdam naar toe gaan, vinden we steeds vaker messen. Ook bij kinderen uit beter gestelde milieus, die naar keurige scholen in Amsterdam-Zuid gaan.”

Van de Koot spreekt hierover geregeld met rectoren van scholen. Zij maken zich grote zorgen, zegt hij. Niet alleen over die wapenwedloop, ook over de manier waarop er mee wordt omgegaan.

Van de Koot: „Ouders zeggen tegen schooldirecteuren: als een kind thuis is, ben ik verantwoordelijk, op school is dat de rector en op straat de politie. Dat vind ik gek, want op school en op straat is het nog steeds jóuw kind. Ze schuiven de verantwoordelijkheid af. Het gaat zelfs zo ver dat ouders op betere scholen niet willen dat de kluisjes van hun kind worden gecontroleerd, want dat zou de privacy aantasten. Dat is natuurlijk een rare gedachte: je verwacht dat je kind op school veilig is, maar je wilt niet dat er in zijn kluisje wordt gekeken. Ben je nou advocaat van je kind of zijn opvoeder?”

In hoeverre is drillrap nou de oorzaak van al die wapens? Die jongens van 73DePijp zeggen: we zijn gewoon zo, ook zonder die rap.

„Dan onderschatten ze hun eigen rol als inspiratiebron. Hun nummers worden enorm veel gestreamd en bekeken op YouTube. De manier waarop zij geweld verheerlijken, zien jongeren als een inspiratie. Je kunt die rappers niet verantwoordelijkheid houden voor die hele wapenwedloop, maar wel voor het normaal gaan vinden van geweld.

Rolexbende Straf lager dan de eis De rechtbank heeft tegen vier verdachte leden van de ‘Rolexbende’ lagere straffen opgelegd dan de eis van het OM. Dit terwijl de rechtbank in het overgrote deel bewezen acht dat de verdachten daarbij betrokken zijn geweest. Het ging om in totaal 14 straatroven of pogingen daartoe waarbij de verdachten zich volgens de rechtbank gedroegen als „hongerige geldwolven” die „niet stilstonden bij de impact” van het geweld voor de slachtoffers. In slechts één geval is een geheel onvoorwaardelijke celstraf opgelegd van vijf jaar.

Door sociale media is 73DePijp voor iedereen dichtbij, niet alleen in De Pijp zelf. We zien het probleem van de messen zelfs in randgemeenten als Aalsmeer en Uithoorn. Gezien die impact is het belangrijk dat we contact houden met deze groep Amsterdammers. Wij als politie moeten ze wijzen op de impact die ze hebben.”

Is dit anders dan wat er tien jaar geleden gebeurde in de rapscene?

„We zijn op studiereis geweest naar Londen, waar dit probleem als eerste is komen overwaaien vanuit de VS. Je ziet daar dat het toch een andere uitingsvorm is dan gangsta-rap. Die verheerlijking van geweld is nu bijna normaal.”

Het Verenigd Koninkrijk is overgegaan tot het verbieden van bepaalde drillrapteksten. Zou dat ook hier een optie zijn?

„Het is een in ieder geval een mogelijkheid die we verkennen met het Openbaar Ministerie. In Nederland zijn we die grens nog niet overgegaan, want dan kom je echt aan de vrijheid van meningsuiting. Aan de andere kant: als je ziet wat die rappers in hun filmpjes zeggen over de politie en journalisten, dan denk ik: dit gaat richting opruiing. Ik vraag me wel af hoe ver de vrijheid van meningsuiting dan gaat. Daar zou de samenleving een grens moeten trekken: ‘dit willen wij niet op het internet’.”

De vraag of preventief fouilleren kan helpen, beantwoordt Van de Koot met een volmondig „ja”. Het is een gevoelig onderwerp in Amsterdam. De gemeenteraad wil er niet aan, omdat het etnisch profileren in de hand zou werken. Het afgelopen jaar heeft burgemeester Femke Halsema al verschillende keren een plan voor beperkt preventief fouilleren moeten uitstellen wegens verzet in de raad.

Van de Koot is geen voorstander van hele wijken die worden afgesloten om preventief te fouilleren. „Het moet wel wat intelligenter. Gericht en informatiegestuurd. Ik zou willen dat als je hoort dat ergens op een plein een drillrapvideo wordt opgenomen, we op dat moment iedereen op dat plein onder de 35 jaar zouden mogen controleren.”

Van der Koot kiest zijn woorden zorgvuldig omdat hij weet dat dit een gevoelig thema raakt: etnisch profileren. „Daar bestaan binnen de politiek zorgen over, terecht. En dat die zorg leidt tot politiek debat is logisch. Ik wacht de uitkomst van dat debat af.”

Van de Koot ziet preventief fouilleren ook niet als een panacee voor álle problemen op straat. „Het bijzondere aan de Rolexbende is juist dat deze jongens ernstige misdrijven pleegden met de blote vuist, zónder gebruik van wapens. Maar dit maakte de impact er niet kleiner op.”

Hoe kijk je naar de toekomst van deze jongens?

„Als ze na hun straf terugkeren in dezelfde omgeving met dezelfde mensen, is de kans groot dat ze ook weer terugvallen in hetzelfde gedrag. Je ziet de tweedeling tussen arm en rijk in deze crisistijd alleen maar groter worden in een district als Amsterdam-Zuid. Dat levert veel spanning op. Daarom is het ook zo belangrijk dat we niet alleen dit soort straatroof hard aanpakken maar ook veel aandacht hebben voor preventie, bijvoorbeeld op scholen. Daar valt veel winst te halen.”