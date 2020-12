Overtuig de zeurpieten

Vaccineren of niet vaccineren, dat wordt de kwestie, althans, voor sommigen. Wat mij betreft is er geen kwestie. Kom maar op met die spuit, jongens, liever vandaag dan morgen.

Om misverstanden te voorkomen, moet ik eraan toevoegen dat ik nooit eerder naar injectiespuiten heb verlangd. De coronacrisis heeft daarin verandering gebracht. Ik zou graag weer eens een normaal gesprek met iemand anders dan mijn vrouw willen voeren, zonder met mijn bovenlichaam achterover te moeten hellen uit vrees dat de anderhalve meter overschreden wordt.

Ook wil ik niet langer de knuffels van mijn kinderen en kleinkinderen missen. Verder zou ik al morgen naar het café willen om met een vriend over Ajax te kletsen en over de vraag of er daar misschien naast Quincy Promes meer spelers zijn met een vreemd privéleven dat hun slechte vorm verklaart.

Het zijn banale verlangens, maar probeer ze in deze barre tijden maar eens te vervullen. Daarvoor moeten we te voorzichtig en te krampachtig leven, aan alles wat we doen of laten kleeft de vrees voor de dood. Toch moeten we zó blijven leven als het aan de antivaxers ligt.

Dat betekent dat we met dichtgeknepen billen voortleven terwijl om ons heen talloze mensen ten prooi vallen aan Covid-19. In de Verenigde Staten sterven daaraan 3.000 mensen per dág, dat zijn er meer dan op 9/11 en bij de Japanse aanval in 1941 op Pearl Harbor vielen. In totaal zijn er al bijna 300.000 doden door corona, de Amerikaanse gezondheidsdienst vreest 450.000 doden in februari.

Geen wonder dat ze in Amerika zoveel haast hebben gemaakt met de introductie van het vaccin; dat zal deze angstaanjagende ontwikkeling moeten ombuigen. In zulke omstandigheden is het een hachelijke beslissing om vaccinatie te weigeren.

Zijn het uitsluitend principiële antivaxers – vaak virusontkenners – die het vaccin weigeren? Voor een klein deel zeker, vermoed ik, maar tegelijkertijd zijn er onder de weigeraars ook veel twijfelaars, mensen die geen principieel tegenstander zijn van vaccinatie, maar bang zijn voor de niet helemaal voorspelbare gevolgen. Die laatste groep zal met veel geduld en informatie overgehaald moeten worden om zich te laten vaccineren.

Premier Rutte hamert er vaak op dat het aan het gedrag van de burgers zal liggen of we uit de crisis komen. Dat vinden sommige critici onterecht. Waarom eigenlijk? Als niemand zich wil laten vaccineren, zal corona nooit ophouden. En als vervolgens niemand zich houdt aan de beperking van anderhalve meter afstand, gebeurt hetzelfde. Natuurlijk, het regeringsbeleid moet helder en consistent zijn – en dat is het in de coronacrisis niet altijd –, maar zonder bereidwillige burgers kan de overheid in een democratie niets bereiken. Dan zullen we Rutte moeten vervangen door Orbán – met Wilders als vicepremier.

Een dezer dagen zei een arts op tv nogal radeloos: „Ik hoor iemand bij de bakker klagen dat hij mondkapjes moet dragen, maar intussen zie ik in mijn ziekenhuis patiënten die niet geopereerd kunnen worden omdat er zoveel besmettingen zijn.”

We zullen die zeurpieten bij de bakker moeten overtuigen dat ze straks zelf alleen geopereerd kunnen worden als het aantal besmettingen drastisch daalt, dankzij vaccins, anderhalve meter afstand, handenwassen en, wie weet, zelfs mondkapjes.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 december 2020