Op de beurs profiteert Bpost niet van coronajaar

Je zou denken dat aandelenmarkten de winnaars en verliezers van de coronacrisis behoorlijk accuraat weerspiegelen. Nagenoeg de hele wereld kleurt oranje of rood op de kaarten van de rijksoverheid, waardoor Air France-KLM nauwelijks kan vliegen. Het aandeel verschrompelde. Knipper in het stadscentrum met je ogen en in de tussentijd sjezen drie bezorgers van Thuisbezorgd langs. Moederbedrijf Just Eat Takeaway beleeft tijden als nooit tevoren in de AEX.

Voor het Belgische postbedrijf Bpost zal het aan de Brusselse beurs dus ook wel feest zijn. Ga maar na: door de lockdown zijn Belgen toegewezen op pakketjes bestellen. Online kopen krijgt nog een extra prikkel omdat mensen geld overhouden dat niet in restaurants of aan voetbalwedstrijden besteed kan worden. Daar komen voor de bezorgers nog eens voordelen bij als lage benzineprijzen en rustige snelwegen.

Toch is dit niet af te zien aan het aandeel Bpost: het staat bijna 17 procent lager dan vorig jaar. PostNL, de Nederlandse evenknie, kreeg er ruim een derde bij.

„Bpost is een stuk afhankelijker van post”, zegt David Kerstens, die voor zakenbank Jefferies beide aandelen volgt. Van de bijna 70 miljoen euro winst die Bpost in het derde kwartaal van dit jaar maakte, kwam bijna de helft uit bezorging van brieven en reclamefolders. PostNL haalt hieruit nog maar een klein deel van zijn winst.

Vergeleken met België en de rest van Europa loopt Nederland voorop in de trend dat mensen minder brieven in de bus doen en meer bestellen via bol.com en andere webwinkels. Werden in 2018, het jongste jaar waarover cijfers bekend zijn, 14,6 pakketjes per inwoner van Nederland bezorgd, in België was dat 5,1. Kerstens: „Omdat PostNL daar verder in is, heeft het ook nu sterker geprofiteerd van de groei in online kopen.”

Inhaalmanoeuvre

De Belgen zijn wel bezig aan een indrukwekkende inhaalmanoeuvre, zegt Kerstens. In het derde kwartaal van 2020 was de groei in bezorgde pakketjes 49 procent, bij PostNL ‘slechts’ 16,8 procent.

Beleggers hebben, blijkens de beurskoers, nog niet bijster veel vertrouwen in Bpost. Maar feit is dat het bedrijf (3,8 miljard euro omzet, zo’n 25.000 werknemers) een bijzonder goed jaar doormaakt, zegt Nico Inberg, beursexpert bij deaandeelhouder.nl. Bestuursvoorzitter Jean-Paul Van Avermaet, net voor de coronagekte in functie gekomen, verhoogde de winstverwachting al meerdere keren.

Inberg: „Vorige week heeft Bpost een nieuwe strategie gepresenteerd. Ze gaan versneld en meer investeren in de pakketjesdivisie, onder andere door nieuwe logistieke centra te bouwen. Ze lijken te beseffen dat ze een e-commercebedrijf moeten zijn en post moeten uitfaseren.”

Hoe ze die extra investeringen betalen? Deels gaat het af van het dividend, bleek bij de strategiepresentatie. Dat vinden beleggers niet leuk, zegt Kerstens van Jefferies. Ook dat is een reden dat het aandeel klappen krijgt in Brussel.

De grote vraag voor de komende jaren is of Bpost de toegenomen groei in de pakketbezorging aankan. Vanwege de plotselinge drukte dit jaar hielp topman Van Avermaet ’s nachts al eens bij het sorteren van post in Leuven. En klanten werd in oktober even gevraagd hun bestelde televisies, boeken en andere spullen bij afhaalpunten op te halen. Thuis bezorgen ging gewoon niet meer. Om de tekorten op te vangen werden halsoverkop drieduizend nieuwe krachten aangenomen.

Inberg heeft er wel vertrouwen in. „Sinterklaas, toch de drukste pakketjesperiode, is inmiddels voorbij. Dat lijken ze overleefd te hebben. Als het niet goed was gegaan, hadden we dat nu al wel gehoord.”

