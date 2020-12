Nederland gaat nu echt op slot

Nederland gaat vijf weken lang op slot. Daarmee verandert het kabinet ingrijpend van koers. Sinds het begin van de coronacrisis was het beleid, behalve op het ontlasten van de zorg, steeds gericht op het voorkomen van al te grote, „desastreuze” economische schade, zoals in België eerder dit jaar. Dat is, zo blijkt nu, moeilijk vol te houden.

In zijn werkkamer in het Torentje in Den Haag legde premier Mark Rutte (VVD) op gedragen toon uit waarom een harde lockdown toch onvermijdelijk is geworden. Duidelijk hoorbaar op de achtergrond klonken tegenstanders van het coronabeleid die zich buiten op een strategische plek bij de Hofvijver hadden opgesteld. Volgens Rutte zijn de cijfers onverbiddelijk. „We hebben geen keus, het aantal contacten tussen mensen moet omlaag”, zei de premier in zijn toespraak. „We hebben niet te maken met een onschuldige griep, wat sommigen, bijvoorbeeld de demonstranten hierbuiten, nog steeds denken.”

De tussen de 120 en 150 demonstranten riepen elkaar buiten op om nóg meer geluid te maken toen ze doorkregen dat ze op tv te horen waren. Ze hadden potten, pannen en fluitjes bij zich, joelden, scholden en staken middelvingers op. „Rutte rot op! Nederland politiestaat!”

Binnen zette Rutte zijn punt kracht bij met statistieken. „Elke dag overlijden gemiddeld zestig mensen aan corona. Elke dag noteren we gemiddeld zo’n negenduizend nieuwe besmettingen. Dat is een volle Kuip in minder dan zes dagen”, aldus de premier.

Het denken over de coronacrisis is binnen het kabinet in korte tijd veranderd. Vrijdag zou er nog gekeken worden naar eventuele aanpassingen binnen de toen geldende ‘gedeeltelijke lockdown’ – ondanks de stijgende cijfers. Op maandag werden, bij hoge uitzondering, alle fractievoorzitters uitgenodigd bij Rutte. Een paar uur later werd de ‘harde lockdown’ aangekondigd. Te laat, vond PvdA-leider Lodewijk Asscher. Volgens hem had het kabinet „heel veel kostbare tijd verspild, waardoor de situatie nu ernstig is”. Hij zag een „patroon van afwachten en te laat zijn”. Dinsdag vergadert de Kamer waarschijnlijk al.

Campagnemoment

Partijen uit coalitie en oppositie zien de toespraak van Rutte óók als een campagnemoment – zoals alles drie maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen met die bril bekeken wordt. De premier kan zich als staatsman presenteren. De bevolking steunt harder beleid. Opiniepeiler I&O Research maakte maandag bekend dat 49 procent van alle Nederlanders een ‘totale lockdown’ wil, en 34 procent niet.

Toen Rutte eind oktober aankondigde opnieuw lijsttrekker van de VVD te willen worden, zei hij ook af te zien van campagne voeren. Toch de straat op gaan om te folderen „voelt niet goed” midden in de crisis. Maar hij heeft makkelijk praten, klinkt het gefrustreerd in Den Haag. Sinds het begin van de coronacrisis is de VVD de enige partij die in de peilingen wezenlijk is gegroeid. Tot en met februari schommelde de partij nog onder de 20 procent; sinds maart, en vooral sinds Ruttes eerste toespraak, zit ze daar dik boven, aldus de Peilingwijzer, die verschillende peilingen combineert.

De verkiezingen zijn pas over drie maanden en het vertrouwen kan ook weer te paard vertrekken, weet Rutte, zeker als de indruk ontstaat dat het kabinet de crisis niet onder controle heeft. Het CDA heeft sinds een paar dagen bovendien een nieuwe, volgens peilingen veelbelovende lijsttrekker, Wopke Hoekstra, die zoals vrijwel elke minister van Financiën goed ligt bij het publiek, en al dagen niet van de tv af te slaan is.

De premier wil daadkracht uitstralen. Tot nu toe werden nieuwe coronamaatregelen steeds volgens een vast patroon aangekondigd, met zondag overleg in het Catshuis, en dan dinsdagavond een persconferentie, een haast in marmer gebeiteld proces waar in de afgelopen maanden zelden van werd afgeweken. Toen de verslechtering van de cijfers zich vorige week aftekende, volgde meteen kritiek. Waarom niet eerder ingrijpen?

Niet-noodzakelijke winkels

Rutte kondigde maandag, één dag eerder dan gepland, zware maatregelen aan, zoals de sluiting van ‘niet-noodzakelijke’ winkels. „Het klinkt eenvoudig – ‘beperk zo veel mogelijk contacten’ – maar pfffff, wat is het moeilijk”, zei Rutte.

Sinds het begin van de coronacrisis was het beleid steeds om een harde lockdown te voorkomen. Het argument: de gezondheidssituatie in een land als België is niet wezenlijk beter, terwijl de harde maatregelen daar, zoals het sluiten van de detailhandel, eerder dit jaar wel tot veel grotere economische schade hebben geleid.

Gezien de timing van de maatregelen lijken ook de ontwikkelingen in Duitsland van invloed te zijn geweest. Dat land kondigde zondag al een harde lockdown aan. Om te voorkomen dat Duitsers over de grens gaan shoppen, volgt Nederland nu met soortgelijk beleid.

