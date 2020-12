Nog even snel een glitterpanty en kerstboom kopen

Glitterpanties: de tas van Joost Rietman (22) en zijn vriendin zit er vol mee. Bij toeval waren ze maandagmiddag in de binnenstad van Deventer toen het nieuws over de lockdown bekend werd. Sindsdien worden ze gebeld door vrienden die moeten werken, met boodschappenlijstjes. „We hebben al voor 70 euro aan panties ingekocht.”

Maandag is normaal de rustigste winkeldag van de week. Maar in veel binnensteden draaiden de winkelcentra als op een zaterdagmiddag. Het vooruitzicht van een maand lang niet shoppen dreef consumenten vanaf het middaguur naar de winkels. Er ontstond een run op cadeau-artikelen, kerstbomen, schroefjes van de bouwmarkt. Zelfs de bibliotheken wisten niet wat hen overkwam: leden sloegen nog snel wat ‘lockdownleesvoer’ in. Het was op veel plekken zo druk dat burgemeesters hun burgers opriepen niet meer naar de binnenstad te komen.

Om de bezoekersstroom te spreiden had Wilko ten Dam, eigenaar van spellenwinkel Koning Willem in Deventer, liever gezien dat zijn winkel nog een dagje langer open mocht. „Nu krijg je de run die je wilt voorkomen. Eigenlijk is het totaal niet veilig.”

Tot acht uur vanavond

Het eerste dat Ten Dam besloot toen hij over de lockdown hoorde: langer open blijven, tot acht uur vanavond. En dat deden meer ondernemers. Zoals in Emmen, waar het maandag plots koopavond is. Van de driehonderd winkels zijn er zeker honderd tot acht uur open, zegt centrummanager Laurens Meijer. „Je ziet een enorme toeloop. Die omzet zou jij je als ondernemer toch ook niet door de neus laten boren?”

Lange rijen staan er ’s middags bij de ingang van de Langestraat, de drukste winkelstraat van Alkmaar. De straat is afgezet met hekken. Mensen in witte hesjes, bedoeld om het winkelpubliek te wijzen op afstand houden, zijn druk met walkietalkies. „We zijn aan het opschalen”, zegt een handhaver. „Daar wil ik het bij laten.”

Winkelend publiek in Amsterdam

Foto's Simon Lenskens Winkelend publiek in Amsterdam.

Foto’s Simon Lenskens

Lange rijen staan er ook aan de Vismarkt in het centrum van Utrecht, waar de mensen wachten tot ze naar binnen mogen voor de koffiebonen van Simon Lévelt en, een paar stappen verder, coffeeshop Andersom, waar een klant zenuwachtig aan de portier vraagt of ze dicht moeten – „Ik weet net zoveel als jij, man.”

Lange rijen staan er in Emmen bij de Action, Douglas, ICI Paris, H&M, de Media Markt en bij boekhandel Vermeer, waar een kranige tachtiger met looprek bezorgd is over het cadeau dat hij zijn vrouw wil geven. De eigenaar van de boekwinkel heeft weliswaar beloofd dat hij bestellingen komt bezorgen, maar wie zegt dat de kalender van Anton Pieck niet al is uitverkocht?

Ook voor slijterij Maxwijn in Heerlen komt eigenaar Max van Wersch handen te kort. Hij vindt alle extra klandizie prima, maar haast is eigenlijk niet nodig: „Wij bezorgen gewoon aan huis, ook tijdens de lockdown.”

Ondanks corona verwacht Wilko ten Dam, van de spellenwinkel in Deventer, het boekjaar af te sluiten met dezelfde omzet als in 2019. „En dan waren we nog acht weken dicht, kun je nagaan”. Het échte drama, zegt hij, is er niet voor de winkeliers, maar voor zijn collega’s in de horeca. „We hebben ze onlangs stapels spellen bezorgd, uit medeleven. Je moet wat.”

