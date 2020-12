Nieuw toeslagenstelsel moet simpeler worden, en minder foutgevoelig

Het huidige stelsel van inkomensafhankelijke toeslagen voor zorg, huur, kinderen en kinderopvang „kan en moet" vervangen worden door een simpeler en minder foutgevoelig systeem. Dat zei staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen, D66) bij de presentatie van het rapport ‘Alternatieven voor het toeslagenstelsel’, met daarin een groot aantal ambtelijke voorstellen.

De kern daarvan is dat het huidige stelsel, dat weliswaar zeer precies en tijdig is in de uitkering van toeslagen maar daardoor tot grote onzekerheden leidt, op de helling gaat. Ook de rol die burgers zelf hebben in het tijdig en adequaat doorgeven van hun (verwachte) inkomen plus gemaakte kosten, wordt anders. In plaats daarvan moet een eenvoudiger en zekerder stelsel komen, waarbij het belang van mensen die toeslagen ontvangen centraal moet staan.

„Het huidige stelsel is obsoleet en onhoudbaar”, aldus de staatssecretaris in een toelichting. Het vraagt heel veel van mensen die een toeslag nodig hebben en leidt tot onzekerheid over terugvorderingen en nabetalingen. „Een volgend kabinet zal daarom een keuze moeten maken om het stelsel fundamenteel te hervormen”, zei Van Huffelen.

Prijzen scherp verlagen

De nu voorgestelde varianten, 28 in totaal, zijn door de ambtenaren gerangschikt tot drie hoofdvarianten. De een beoogt vooral de prijzen van voorzieningen als zorg, huurwoningen en kinderopvang scherp te verlagen, zodat ze voor veel meer mensen betaalbaar worden zonder toeslag. De tweede gaat uit van universele inkomensondersteuning in de vorm van inkomensonafhankelijke uitkeringen zonder de prijzen voor toegang tot zorg en huur te verlagen. De derde zet het hele fiscale stelsel op zijn kop en vereenvoudigt dat, in combinatie met een inkomensonafhankelijke toelage per huishouden.

Toeslagen die bedoeld zijn om kwetsbare groepen te helpen, brengen ze juist in de problemen. Het systeem moet simpeler, maar geen politieke partij die zin heeft in zo’n risicovolle operatie.

Het vervangen van het huidige stelsel is zo complex dat dat op zijn vroegst in 2025 zal kunnen, waarschuwt Van Huffelen. Zij vindt dat een volgende coalitie in de formatiebesprekingen voor een nieuw kabinet de keuze moet maken welk van de alternatieven het meest geschikt is. „Er is het afgelopen jaar veel gesproken over de noodzaak om tot een ander stelsel te komen. Dit rapport laat zien dat het mogelijk is dat dat kan. Dat vergt politieke keuzes en politieke moed, maar zo doorgaan als nu kan niet”, zegt ze.

Grote gevolgen

Elke variant heeft grote gevolgen voor de inkomensverdeling in Nederland. Uit een doorrekening van het Centraal Planbureau van een aantal opties, blijken zowel tussen inkomensgroepen als binnen inkomensgroepen grote verschillen op te treden. Ook de effecten op de werkgelegenheid en de staatsschuld zijn meegewogen door het CPB, dat erbij zegt dat de impact van een nieuw stelsel zo groot is dat de uitkomsten met grote onzekerheid omgeven zijn.

De plannen vormen het voorlopig sluitstuk van een ambtelijke excercitie naar de toekomst van het toeslagenstelsel. Al zeker tien jaar is duidelijk dat het huidige stelsel uit 2005 grote problemen veroorzaakt.

Recent nog hield de Tweede Kamer een mini-enquête waarin ambtenaren en politici werden gehoord over de problemen bij de kinderopvangtoeslag. Daarbij bleek, zoals al eerder door onder meer de commissie Donner was vastegsteld, dat de fiscus jarenlang op vermeende fraude heeft gejaagd bij burgers die daar zelf vaak niets aan konden doen. Duizenden gezinnen werden gedupeerd.