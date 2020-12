Kabinet kiest voor harde lockdown, Nederland ‘gaat moeilijke tijd tegemoet’

Het kabinet kondigt maandagavond vrijwel zeker een vergaande lockdown aan, in een ultieme poging het aantal coronabesmettingen te verminderen. Het gaat om het zwaarste pakket aan maatregelen dat Nederland deze coronacrisis heeft gekend, zo zal premier Mark Rutte (VVD) in een toespraak vanuit het Torentje bekendmaken.

Bijna alle locaties waar mensen samenkomen, moeten tot 19 januari hun deuren sluiten, inclusief zogeheten ‘niet-essentiële winkels’ en kappers. Dit gaat in vanaf middernacht. Scholen zouden vanaf woensdag dichtgaan. Dit geldt voor zowel de basisscholen als de middelbare scholen.

Op het Catshuis is de top van het kabinet zondag enorm geschrokken van het snel doorstijgen van het aantal besmettingen. Het kabinet hoopte vorige week nog dat de stijging niet zou doorzetten, maar dat gebeurde de afgelopen dagen wel, met bijna 10.000 nieuwe gevallen per dag.

RIVM-directeur Jaap van Dissel hield de aanwezige bewindslieden zondag prognoses voor die zo ernstig waren dat de gezondheidszorg binnen een aantal weken overbelast zou kunnen raken, zeggen bronnen. Een stijging van het aantal ziekenhuisopnames komt altijd met wat vertraging achter een stijging van de besmettingen aan.

Supermarkten open

Het nieuwe pakket maatregelen komt neer op een harde, totale lockdown die verder gaat dan de ‘intelligente’ lockdown van dit voorjaar. Toen mochten de winkels open blijven, maar nu moeten alle niet-essentiële winkels, zoals kledingwinkels en bouwmarkten, per dinsdag verplicht dicht. Ondanks oproepen van het kabinet bleef het de afgelopen weekenden te druk in de winkelcentra van met name de grote steden.

Winkels die levensmiddelen en medicijnen verkopen, zoals supermarkten en apotheken, mogen wel open blijven. De verwachting is dat ook winkels als bakkers en slagers open mogen blijven.

Hoewel het kabinet er lang naar streefde het onderwijs volledig te ontzien, worden ook de scholen vanaf woensdag gesloten. Zij gaan over op online lessen. Van de maatregel kan een serieus effect op de virusverspreiding worden verwacht, want de afgelopen weken waren er relatief veel besmettingen op met name middelbare scholen. De kinderopvang blijft alleen open voor kinderen van wie ouders een vitaal beroep hebben.

De sportscholen moeten ook dicht, net zoals een aantal contactberoepen, waaronder de kappers. Het kabinet sluit ook alle ‘doorstroomlocaties’, zoals bioscopen, musea, pretparken, bibliotheken, theaters en dierentuinen. Deze locaties gingen vorige maand al twee weken dicht, zonder een groot effect op het aantal besmettingen. Maar rond de feestdagen zou het op dit soort locaties waarschijnlijk een stuk drukker worden.

‘Moeilijke tijd’

Premier Rutte zal in zijn toespraak de bevolking uitleggen waarom de vergaande ingrepen nodig zijn om het virus weer onder controle te krijgen. Naar verwachting zal hij toelichten waarom „Nederland een moeilijke tijd tegemoet gaat”, aldus een ingewijde, en waarom het dit jaar nodig zal zijn om de Kerst „heel anders te vieren dan normaal”. Het aantal mensen dat je thuis met Kerst mag ontvangen blijft naar verwachting op drie. Rutte beloofde vorige week in de Tweede Kamer dat het kabinet bij eventuele aanscherpingen Kerst zou ontzien.

Een avondklok, waarbij mensen na een bepaalde tijd niet meer de straat op mogen, is wel in het kabinet besproken, maar komt er voorlopig niet. Het is nog onduidelijk of het kabinet deze maatregel voor Oud en Nieuw overweegt.

Bijpraatsessie

De fractievoorzitters van alle partijen uit de Tweede Kamer werden maandag bijgepraat op het ministerie van Algemene Zaken. Ze kregen daar eerst een presentatie van Jaap van Dissel en ziekenhuisvoorman Ernst Kuipers. Daarna werden ze bijgepraat door De Jonge over de maatregelen. De afgelopen weken gebeurde dat ook steeds een half uur tot een uur voor de persconferentie. Nu wilden Rutte en De Jonge ze persoonlijk spreken, vanwege de ernst van de situatie.

