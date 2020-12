Kabinet bleef lang hopen dat het tij nog zou keren

Van „er zijn geen extra maatregelen nodig” op de persconferentie vorige week naar een lockdown, in allerijl afgekondigd na een weekend vol crisisoverleg. Het gebeurde allemaal binnen een paar dagen in het kabinet, dat dit weekend in lichte paniek schoot door het almaar verder stijgende aantal coronabesmettingen. Maar dat de ‘gedeeltelijke lockdown’ waar Nederland sinds half oktober in zat niet meer genoeg was, was al weken duidelijk. Sinds begin deze maand stijgt ook het aantal ziekenhuisopnames weer.

Over het invoeren van extra maatregelen werd pas serieus gesproken toen het aantal positieve tests weer richting de tienduizend per dag liep – even hoog als de piek eind oktober. Dat niveau werd eind vorige week bereikt. Vrijdag besloot het kabinet, na een vergadering van het OMT waarin alarm werd geslagen, tot een extra crisisberaad op het Catshuis zondag. Daar lieten RIVM-directeur Jaap van Dissel en Ernst Kuipers namens de ziekenhuizen prognoses voor de komende weken zien voor als het aantal besmettingen niet snel omlaag gaat.

De bewindslieden zouden zijn geschrokken van de „enorme effecten”, aldus een ingewijde. Met tienduizend positieve tests per dag zijn er over een aantal weken honderden extra ziekenhuis- en IC-opnames, lieten Van Dissel en Kuipers zien. Precies in de periode rond de feestdagen. Een te hoge piekbelasting rond die dagen wil het kabinet vermijden, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) maandag. „De zorg wordt al aanhoudend zwaar belast, als we niet uitkijken komt de toegankelijkheid van de zorg echt onder druk te staan.”

Het kabinet wil voorkomen dat opnieuw belangrijke operaties van niet-coronapatiënten moeten worden afgezegd. Ziekenhuizen kampen ook met een hoog ziekteverzuim.

Opnieuw verrast

Het plotselinge harde ingrijpen roept de vraag op of het kabinet zich niet opnieuw heeft laten verrassen en vorige week al met nieuwe maatregelen had moeten komen. Het effect van de gedeeltelijke lockdown, waarbij op 13 oktober de horeca en amateursport werden stilgelegd, leek al een paar weken uitgewerkt. De regels werden minder goed nageleefd dan in maart, getuige de volle snelwegen en winkelstraten. Mensen die maandag nog snel naar de winkel gingen „hebben vrij weinig begrepen van de ernst van de situatie”, zei minister De Jonge.

Dat de aanvankelijke daling van de besmettingen door de gedeeltelijke lockdown kwam, was nooit helemaal onomstreden. Het pakket werd ingevoerd tijdens de herfstvakantie: was dat weekje vakantie misschien de oorzaak van de daling? Twee weken na het einde van de herfstvakantie kwam een einde aan de daling en bleef het aantal positieve tests hangen op een vijfduizend per dag. Van Dissel merkte op 4 november in de Tweede Kamer al op dat mensen zich vaker verplaatsten na de vakantie. Het RIVM berekende al eerder dat het sluiten van de scholen een effectieve maatregel is, met name omdat ouders thuisblijven om op de kinderen te passen.

Ook meldde het RIVM meldde drie weken geleden al dat het reproductiegetal R boven de 1 kwam – het moment dat de epidemie groeit. Het is sindsdien niet meer onder de 1 gekomen. Van Dissel rekende vorige week nog in de Tweede Kamer voor hoe snel het aantal besmettingen bij kunnen oplopen. Hij noemde daarbij een R van 1,5 – „niet eens zo hoog” want „dat zijn waarden die we de afgelopen maanden hebben gezien”. In dat geval zou binnen twee weken tijd het aantal besmettingen verdrievoudigen, van zo’n negentigduizend naar bijna driehonderdduizend. Zo’n piek zou veel hoger zijn dan tijdens de eerste golf, toen er volgens het RIVM op het hoogtepunt rond de honderdzeventigduizend besmettingen waren.

Hopen

Het kabinet bleef hopen dat het tij zou keren. Misschien kwam het door het aangepaste testbeleid of was er een tijdelijke piek door Black Friday. Maar in de loop van de week werd duidelijk dat het aantal besmettingen toch echt snel aan steeg. Minister De Jonge verwoordde het maandag zo: „Vorige week dachten we nog dat alleen de remweg langer werd, inmiddels zitten we in de situatie dat het virus vol plankgas aan het geven is.”

Met de zwaarste lockdown tot nu toe hoopt het kabinet de urgentie in de samenleving terug te brengen. Met de feestdagen op komst neemt het risico op besmettingen in de thuissituatie, de belangrijkste bron van infecties, verder toe. Het kabinet hoopt dat de lockdown net op tijd komt, zei De Jonge maandag. „We hebben geen tijd te verliezen.”