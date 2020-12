Jumbo-topman Frits van Eerd thuis opgezocht door boze boeren

Boze boeren hebben maandagochtend vroeg Jumbo-topman Frits van Eerd thuis opgezocht. Nog voor de zon opkwam stonden er volgens regionale media zo’n tien boeren met trekkers bij zijn woning in het Brabantse Heeswijk-Dinther. De baas van de supermarktketen kwam op verzoek van de boeren naar buiten en ging daar met ze in gesprek over de prijs die de agrariërs krijgen voor hun producten. Hij zei in dat gesprek dat de prijzen niet alleen door de supermarkten worden bepaald, maar door de hele keten.

Nadat vrijdag en zaterdag al bij verschillende supermarkten acties waren gevoerd, gingen maandag opnieuw tientallen boeren met landbouwvoertuigen de weg op. Met trekkers worden vrachtwagens de weg versperd die van of naar het distributiecentrum van Jumbo in Breda willen rijden. Medewerkers zouden nog wel met de auto naar hun werk kunnen. Aanvankelijk was het ook de bedoeling om een centrum in Veghel te blokkeren, maar daar werden betogers volgens Omroep Brabant weggestuurd door de politie.

Onvrede

In de afgelopen dagen werd geprotesteerd bij de distributiecentra van Jumbo, Albert Heijn, Lidl en Aldi in het zuiden en oosten van het land. Dat leidde volgens de ketens tot vertraagde levering van duizenden bestellingen. De boeren protesteren tegen de moeilijke omstandigheden waaronder ze hun werk moeten doen. Ze zijn ontevreden over het stikstofbeleid, maar komen nu vooral in het geweer tegen de naar hun mening te lage prijzen die supermarkten betalen voor hun producten.

De protesten braken uit nadat een ultimatum was verlopen dat Farmers Defence Force (FDF) had gesteld. De organisatie bepleit de invoering van het nieuwe ‘keurmerk’ FarmerFriendly. Supermarkten mogen dat voeren als ze 3 procent van hun omzet afdragen aan boeren. De supermarktbranche heeft dat voorstel niet direct afgewezen, maar zei wel meer tijd nodig te hebben om erover na te denken. Hoewel FDF daar niet blij mee is, zijn de protesten van de afgelopen dagen geen formele actie van de protestbeweging. FDF heeft het blokkeren van distributiecentra in een verklaring zelfs ontraden.

Albert Heijn noemde de protesten zondag „zeker in deze tijd” onacceptabel, omdat de betogers de voedselvoorziening in gevaar brengen. De blokkades belemmeren de bevoorrading van winkels en de uitlevering van bestellingen die consumenten online hadden geplaatst. De supermarkt zegt niet in gesprek te gaan met „groeperingen die zich niet aan gemaakte afspraken houden”.