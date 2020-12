Jonge azc-bewoners creëren hun eigen imago

Talentvolle jongeren uit asielzoekerscentra in Rotterdam en Rijswijk zijn vanaf vandaag te zien in een landelijke postercampagne. Aanleiding is het twintigjarige jubileum van Stichting de Vrolijkheid. Deze stichting organiseert kunstprojecten met kinderen, jongeren en hun ouders in bijna dertig verschillende asielzoekerscentra. Voor de postercampagne vroegen de stichting azc-bewoners tussen de vijftien en vijfentwintig jaar hun eigen imago te creëren en vorm te geven in artistieke portretten. De zogeheten ‘Beeld//Formers’ werden geholpen door fotograaf Petra Katanic en een team van stylisten en vormgevers. Met de posters tracht De Vrolijkheid zowel de zichtbaarheid als de talenten van jonge azc-bewoners te vergroten.