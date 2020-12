Internationale boksfederatie blijft ook onder nieuwe voorzitter onder een vergrootglas

Is er nog een toekomst voor boksen als olympische sport? Dat blijft de vraag nadat de Rus Umar Kremlev zaterdag tot voorzitter van de internationale boksfederatie AIBA is gekozen. Zijn verslagen Nederlandse concurrent Boris van der Vorst heeft zijn bedenkingen. Omdat hij sterk twijfelt of Kremlev de aangewezen persoon is de aangetaste integriteit van de sport te herstellen.

Van der Vorst, voorzitter van de Nederlandse boksbond, gunt Kremlev de gelegenheid orde op zaken te stellen in de door schandalen geteisterde federatie, maar vindt het een slecht signaal, dat een van de ‘vervuilers’ – Kremlev is lid van het Executive Committee – de stal moet uitmesten. De Nederlander pleitte in zijn campagne voor een ingrijpende cultuurverandering onder leiding van een volledig nieuw bestuur. Dat gaat niet gebeuren, verwacht Van der Vorst, die in de vierde ronde met 86 tegen 45 stemmen door de Rus werd verslagen.

Corrupte juryleden, een schuldenlast van tientallen miljoenen euro’s en een voorzitter met criminele antecedenten waren voor het IOC aanleiding AIBA voorlopig de olympische erkenning te ontnemen. Het bokstoernooi op de Spelen van Tokio staat komende zomer rechtstreeks onder toezicht van het IOC. Pas als de boksfederatie volledig wordt gezuiverd, komt het voor eerherstel in aanmerking. Zo niet, dan lijkt boksen vanaf de Spelen in Parijs (2024) van het programma te verdwijnen.

Geld van Russische overheid

Juist op die zuivering had Van der Vorst zijn campagne gericht. Maar naar zijn inschatting zwichtte een meerderheid voor het verhaal van Kremlev, dat hij 50 miljoen dollar beschikbaar heeft om de schulden weg te werken. Die weigert de bron te noemen, maar algemeen wordt aangenomen dat het geld is toegezegd door de Russische overheid, die zich via ambassades ook actief met de campagne van Kremlev heeft bemoeid.

Geld is belangrijk, maar volgens Van der Vorst is de toekomst van het boksen alleen gebaat bij herstel van zijn reputatie. „Het gaat om de integriteit van de sport. Financieel herstel zie ik als een voortvloeisel uit goed management. Als olympische erkenning van boksen uitblijft, is de schade niet te overzien”, zegt Van der Vorst, die veronderstelt dat hij bij de verkiezing ‘de slag om Afrika’ heeft verloren. Waar grote bokslanden hem steunden, bleef die vooral achterwege op het Afrikaanse continent.

Gefingeerd interview

Mogelijk is ook een aantal landen gezwicht voor een verspreid gefingeerd interview waarin stond dat Van der Vorst betrokken zou zijn bij prostitutie en drugshandel en daarvoor in 2015 in een Belgische gevangenis had gezeten.

Complete nonsens volgens Van Vorst, wiens concurrent Kremlev hetzelfde overkwam. Die werd in een fake-bericht beschuldigd van een crimineel verleden. Beiden werden na onderzoek volledig vrijgepleit door de kiescommissie van de AIBA, die tijdens de verkiezingstijd een dringende oproep deed te stoppen met verspreiding van valse berichten.

Naast de verkiezing van een voorzitter keurde het AIBA-congres ook statutenwijzigingen goed. Maar dat die aanpassingen het IOC kunnen paaien, lijkt uitgesloten. Vooraf had het IOC laten weten, dat die voorstellen niet toereikend zijn voor herstel van erkenning. Kremlev mag over veel geld beschikken, de steun van het IOC heeft hij bij lange na niet.