In Nigeria gaan kinderen met gevaar voor eigen leven naar school

Het was einde middag toen afgelopen vrijdag honderden gewapende mannen op bromfietsen de kostschool voor jongens in Kankara in de Nigeriaanse deelstaat Katsina omsingelden. Katsina ligt in het noordwesten van het land, ruim 140 kilometer van de oostelijke deelstaat Borno waar de jihadisten van Boko Haram actief zijn, die in 2014 bijna 300 schoolmeisjes ontvoerden van de meisjesschool van Chibok.

De ontvoerders in Katsina waren zeer waarschijnlijk niet gelieerd aan Boko Haram, maar lid van een van de criminele bendes die in Katsina geregeld overvallen plegen en ontvoeren in ruil voor losgeld.

Osama Minu Maale was een van de jongens die vrijdag door de ontvoerders werd meegenomen. „Ze dwongen de oudere scholieren om ons één voor één te tellen en kwamen op een totaal van 520 scholieren”, vertelde Maale aan persbureau AFP. Hij wist weg te komen nadat de ontvoerders de schooljongens in groepen verdeelden en dwongen verder te lopen. „Een van de gewapende mannen sloeg me een paar keer, omdat ik door mijn zwakke gezondheid de rest niet bij kon houden. Toen ik achterop raakte kon ik ontsnappen.”

Anders dan bij de ontvoering van de schoolmeisjes in Chibok destijds reageerde de plaatselijke politie in Katsina wel direct toen de jongensschool werd omsingeld. Tijdens vuurgevechten tussen de politie en de overvallers wisten veel scholieren te ontsnappen in de omliggende bossen.

Gouverneur Aminu Bello Masari van de deelstaat besloot na de aanval alle middelbare scholen in Katsina onmiddellijk te sluiten om nieuwe ontvoeringen te voorkomen. Volgens de gouverneur maken soldaten nu jacht op de ontvoerders.

Vier dagen na de aanval is niet duidelijk hoeveel scholieren de gewapende mannen vrijdag hebben meegenomen. De kostschool geeft onderdak aan in totaal 839 jongens, die vanuit alle delen van de deelstaat Katsina komen. De gouverneur sprak zondag over 333 kinderen die nog steeds vermist zijn. Maar de woordvoerder van president Muhammadu Buhari, Garba Shehu, zei in een interview met BBC Hausa dat er op dit moment nog slechts tien jongens worden vermist.

Onvrede

De ontvoering brengt president Muhammadu Buhari hoe dan ook in grote verlegenheid. Hij won in 2015 de verkiezingen met de belofte definitief een einde te maken aan de ontvoeringen en aanslagen van Boko Haram en andere gewapende groeperingen. Buhari, die begin jaren tachtig ook al president was en zijn politieagenten met de zweep door de straten van Lagos liet gaan om de orde te herstellen, presenteerde zich als de man van de harde hand.

Buhari was afgelopen vrijdag toevallig op bezoek in Katsina, de deelstaat waar hij zelf is geboren. Maar de president had geen trek om de plek van de aanval te bezoeken. Een journalist van de website Sahara Reporters rekende uit dat de school minder dan drie uur rijden van Daura ligt, de plek waar Buhari dit weekend verbleef. Toch gebood de president de minister van Defensie met een delegatie vanuit de hoofdstad Abuja af te reizen om sympathie te betuigen aan de radeloze ouders.

Na #bringbackourgirls is nu #bringbackourboys trending topic op het Nigeriaanse Twitter. In het land groeit de onvrede over de aanhoudende onveiligheid in het noorden. Eind november vermoordden jihadisten van Boko Haram 110 ongewapende boeren die rijst aan het oogsten waren op hun land in de deelstaat Borno. Volgens officiële schattingen van de regering kwamen sinds de oprichting van Boko Haram in 2009 meer dan 30.000 Nigerianen om het leven bij het geweld in het noorden van het land.

Hardhandig politieoptreden

Ondertussen heeft president Buhari ook te maken met protesten tegen de hardhandigheid van zijn speciale politie-eenheid, de Special Anti-Robbery Squad (SARS). Volgens Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties schoten agenten en soldaten op 20 oktober zeker twaalf ongewapende demonstranten dood tijdens protesten in de miljoenenstad Lagos. De federale regering en de lokale autoriteiten houden vol dat er bij de #ENDSARS-protesten niet met scherp is geschoten.

Onderzoek van videobeelden van CNN toonde overtuigend aan dat er wel degelijk doden vielen tijdens de demonstraties. De Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie eisen nu een onafhankelijk onderzoek. Sindsdien treden de autoriteiten hard op tegen de organisatie van de protesten. De bankrekeningen van sommige protestleiders zijn bevroren. Het paspoort van een advocaat die hen juridisch bijstaat werd op het vliegveld van Lagos in beslag genomen.

Volgens bronnen van Africa Confidential wil de regering zo snel mogelijk een wetsvoorstel herintroduceren die kritiek op sociale media op de politie en op de groeiende onveiligheid in het noorden kan verbieden. Er wordt al ruim een jaar over de wet gedebatteerd in het nationale parlement. De wet zou nu ook de steun hebben van de parlementen in diverse deelstaten. De meest haalbare oplossing voor de regering-Buhari voor de groeiende economische problemen in Nigeria als gevolg van Covid-19, de dalende olieprijzen en de groeiende onveiligheid voor zijn burgers lijkt voorlopig: verzwijgen.