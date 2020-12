‘Hij was zeer uitgesproken over politieke situaties’

In de literaire wereld is geschokt gereageerd op de dood van de Britse thrillerschrijver John le Carré. De auteur overleed zaterdag op 89-jarige leeftijd na een kort ziekbed.

Hanca Leppink, was als redacteur bij Luitingh-Sijthoff betrokken bij de laatste zeventien vertalingen van John le Carré: „Toen ik zondagavond een belletje kreeg dat hij was overleden, dacht ik aan een flauwe grap. Hij wordt honderd, dacht ik altijd, zo’n vitale man. Hij was ook druk bezig met een nieuw boek. Geen idee waarover dat gaat, dat vertelde hij nooit. Dat merkte je pas als hij zijn manuscript opstuurde. Ik hoorde bij de eerste lezers die hij om een opinie vroeg. Ja, hij luisterde naar kritiek. David was een slimme, charmante, geestige en soms ook vileine man. Al bleef dat vileine meestal binnenskamers. Ik herinner me bijvoorbeeld hoe vernietigend hij oordeelde over de casting van Diane Keaton voor de verfilming van The Little Drummer Girl.”

Rob van Moppes, vertaalde de laatste zeventien boeken van Le Carré in het Nederlands: „Zijn boeken waren altijd mijn favoriete vertaalprojecten. Hard werken. Luitingh-Sijthoff wilde de vertaling altijd gelijk laten verschijnen met het origineel. En Le Carré stuurde soms wel drie, vier nieuwe versies van zijn manuscript, kon je steeds weer opnieuw beginnen. Hij bemoeide zich met van alles, keurde soms omslagen af en wilde weten wat voor teksten op het omslag kwamen. Ik had ook het idee dat hij Nederlandse vrienden de vertalingen liet controleren.”

Anton Corbijn, haalde op Instagram herinneringen op uit de tijd dat hij in 2012 Le Carré’s roman A Most Wanted Man verfilmde en de schrijver leerde kennen: „Hij was zeer uitgesproken over verschillende politieke situaties, zoals de oorlog in Irak. Een heel levendige man met geweldige verhalen. Ik was ook erg onder de indruk hoe hij in ons hotel op 80-jarige leeftijd steeds de trap in plaats van de lift nam. RIP David. Je was een uniek talent.”

Margaret Atwood, Canadese romanschrijver en Booker Prize-winnaar op Twitter: „Wat een treurig nieuws. Zijn romans met spymaster George Smiley vormen de sleutel tot het begrijpen van het midden van de 20ste eeuw.”

Stephen Fry, de Britse schrijver en acteur op Twitter: „John le Carré… als er een hedendaagse schrijver is die me meer plezier heeft gegeven, kan ik hem zo gauw niet noemen. Het beste wat je kunt doen om zijn grote leven en talent te eren, is teruggrijpen naar Telefoon voor de dode (Le Carré’s eerste boek, red.) en al zijn boeken herlezen. Het tegenovergestelde van een opgave.”

Stephen King, de Amerikaanse bestsellerauteur op Twitter: „Dit verschrikkelijke jaar heeft een literaire reus en een humanitaire geest geëist. The Little Drummer Girl is een van de beste boeken die ik ooit las.”

Robert Harris, de Britse thrillerauteur op Twitter: „Erg bedroefd om dit te horen. Een van de grote naoorlogse Britse romanschrijvers en een onvergetelijk, uniek personage.”