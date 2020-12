Het politieke vuur is minder verzengend

Mijn moeder stemde nogal links, meestal PPR (op te zoeken op Wikipedia) en mijn vader nogal rechts (CDA/VVD). Wat ik daarvan heb overgehouden: een stilzwijgend verbod om ooit op de PvdA te stemmen. Dat deed je niet. Ooit toch gedaan, op Hedy d’Ancona, en daar heb ik nooit spijt van gehad.

Als 14-jarige kon ik niet wachten tot ik eindelijk zou mogen stemmen. Je had toen nog de zogenaamde grote confessionele partijen, KVP, CHU en ARP die in 1980 zouden opgaan in het CDA. In mijn jeugdland Twente haalden die partijen monsterlijke scores, het was volmaakt voorspelbaar dat de KVP de grootste zou worden. Ik nam het die confessionele stemmers hoogstpersoonlijk kwalijk, ik soebatte bij mijn vader of-ie niet voor die ene keer D’66 kon stemmen. Desnoods, als het echt niet anders kon, dan maar VVD. Er moest iets gebeuren met die vastzittende verhoudingen en de eeuwige machtspositie van de confessionelen. Het midden moest gebroken. Die gebeden zijn verhoord, en wat heb ik het midden gemist.

Een half leven later stemde ik bijna op alle partijen wel een keer, landelijk, voor de gemeente of de provincie. Nooit SP, SGP en rechts van de VVD. Die ene keer op het CDA voelde wel degelijk alsof ik mijn vader was geworden, maar Ernst Hirsch Ballin vond ik een betrouwbaar en rechtsstatelijk politicus. Zelfs mijn moeder, hoorde ik later, had op hem gestemd. Dat werd een beetje klef, zo’n hele familie die met één politieke stem spreekt.

Maar het politieke vuur dat bij mij als puber torenhoog laaide is langzaamaan, nee, niet gedoofd, maar minder verzengend geworden. Hele nachten niet slapen na een ‘foute’ verkiezingsuitslag: ik moet ver terug in het verleden, naar de tijd dat ik machteloos aan de zijlijn stond, want nog niet stemgerechtigd.

Nu is er de nieuwe lijsttrekker bij het CDA: Wopke Hoekstra. Het is niet uitgesloten dat ik weer eens voor die partij kies. Ik wil dolgraag overtuigd worden.

Zojuist gekeken naar Buitenhof, waar de twee CDA-prominenten Pieter Gerrit Kroeger en Wim van de Donk erin slaagden een kwartier lang in niet reproduceerbare algemeenheden te spreken over de nieuwe leider. Het enige interessante wist ik al: Hoekstra hoefde niet zo nodig de eerste op de lijst te worden. Hij stond niet te popelen. Dat is een aanbeveling. Vergelijk het met iemand als Boris Johnson, die een heel land, ja zelfs een heel continent nodig heeft om zijn ego te bevredigen.

Wel steeds de gedachte: maar we hadden toch al zo’n man. Licht christelijk, maar daarin nooit getuigend, liberaal, vlotte verschijning, economisch beetje rechts. Die man heet Mark Rutte.

