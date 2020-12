‘FSB achter gifaanslag op Navalny’

Een verhaal „als in een Hollywood-thriller maar dan in het echt”, zo noemde Aleksej Navalny het zelf. De Russische oppositiepoliticus werd in augustus het slachtoffer van een moordpoging door een clandestiene medisch-chemische eenheid binnen de Russische inlichtingendienst FSB, met goedkeuring van het Kremlin.

Dat is tenminste de conclusie van onderzoeksplatform Bellingcat dat maandag, in samenwerking met het Duitse tijdschrift Der Spiegel, de Amerikaanse nieuwszender CNN en het Russische onderzoeksplatform The Insider, de resultaten publiceerde van maandenlang speurwerk.

Navalny werd 20 augustus ernstig ziek op de terugweg van een verkiezingscampagne in de Siberische stad Novosibirsk. Na een noodlanding in Omsk werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Onder druk van aanwezige politieagenten weigerden Russische artsen hem in eerste instantie naar het buitenland te laten vertrekken. Na twee dagen internationale druk kon de oppositieleider worden overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn, waar hij in coma werd gebracht.

Daar bleek ook dat de politicus was vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Ook Russische artsen spraken aanvankelijk van gifsporen om dat vervolgens weer te ontkennen.

Volgens Bellingcat is de aanslag het werk van een geheime eenheid binnen de FSB. Drie FSB-officieren van die eenheid, onder wie twee artsen, zouden Navalny zijn gevolgd vanaf Novosibirsk naar Tomsk. De onderzoekers publiceerden zowel hun echte als hun schuilnamen en foto’s van de drie. Hoe zij het gif precies toedienden, blijft evenwel onduidelijk. Zij zouden ondersteuning hebben gehad van zeker vijf andere agenten.

De leden van de eenheid communiceerden intensief met elkaar. Dat blijkt uit de pieken in de communicatie in de uren voor Navalny’s ziekte en vele andere contactmomenten. Hoewel ze burners – wegwerpmobieltjes - gebruikten, schakelde een van hen tweemaal zijn eigen gsm in.

Geheim laboratorium

Volgens Bellingcat rechtvaardigen de onderzochte telefoon- en reisgegevens „het sterke vermoeden” dat de vergiftigingsoperatie door het Kremlin is goedgekeurd. Daarmee impliceren ze betrokkenheid van FSB-directeur Aleksandr Bortnikov en diens directe chef: president Vladimir Poetin. In oktober plaatste de Europese Unie Bortnikov reeds op haar sanctielijst wegens vermoede betrokkenheid.

Aan de bijna-fatale vergiftiging gingen jaren van surveillance vooraf, ontdekte Bellingcat. Sinds Navalny zijn ambitie om president te worden in 2017 kenbaar maakte, zou de FSB hem op zeker 37 reizen hebben geschaduwd.

Ook zou de gifaanslag in Siberië niet de eerste zijn geweest. In juli zouden dezelfde agenten eveneens een poging tot vergiftiging hebben gedaan in Kaliningrad. Navalny’s echtgenote Joelia kreeg toen mysterieuze symptomen die op vergiftiging zouden wijzen.

Navalny in zijn Duitse ziekenhuisbed, kort nadat hij uit coma raakte. Foto via AFP

Formeel heeft de Russische regering sinds 2010 geen tak meer voor de ontwikkeling van chemische wapens, maar in de praktijk zijn die activiteiten volgens eerder Bellingcat-onderzoek overgeheveld naar twee ‘civiele’ onderzoeksinstituten: GNII VM in Petersburg en SC Signal in Moskou. De instituten zouden het werk voortzetten van een Sovjet-laboratorium waar vanaf de jaren zeventig gif werd geproduceerd ten behoeve van aanslagen op tegenstanders.

Aan het hoofd ervan zou een niet bij naam genoemde Russische wetenschapper staan, die eerder werkzaam was in de stad Sjichani in het zuiden van het Europese deel van Rusland. Daar bevond zich in Sovjetjaren een geheime testbasis voor chemische wapens, waar ook varianten van novitsjok werden ontwikkeld. De afdeling zou momenteel bestaan uit zo’n vijftien agenten met expertise in chemische en biologische oorlogvoering, geneeskunde en speciale operaties.

Navalny: ‘Ik ken hun namen’

Navalny zelf publiceerde maandag op zijn website een uitgebreide reactie op de onthullingen. „Ik weet wie me wilde vermoorden. Ik weet waar ze wonen. Ik weet waar ze werken. Ik ken hun echte namen. Ik ken hun nepnamen. Ik heb foto’s van ze”, schreef hij in een tekst-en videoverslag. Want hoewel voor permanente hersenbeschadiging werd gevreesd, knapte Navalny na de vergiftiging sneller op dan verwacht. Hij verblijft nog met zijn gezin in Duitsland, waar hij revalideert.

De politicus riep zijn achterban maandag op de reconstructie van de aanslag zo breed mogelijk te verspreiden. „Dit zijn geen FSB-agenten die werken op bevel van een oligarch of van een ambtenaar die ik beledigde met mijn onderzoeken. Een FSB-afdeling onder leiding van hoge functionarissen voert al twee jaar een operatie uit, waarin ze verschillende keren hebben geprobeerd mij en mijn familieleden te vermoorden door chemische wapens te bemachtigen in een geheim staatslaboratorium.”

Navalny zegt zowel FSB-baas Bortnikov, als president Poetin verantwoordelijk te houden voor zijn bijna-doodervaring. Die laatste reageerde vorige week nog op de kwestie tijdens een sessie met leden van de presidentiële mensenrechtenraad van het Kremlin. „Het feit dat iemand net niet is overleden, betekent niet dat je bij elke gelegenheid maar een strafzaak moet openen”, aldus Poetin op laconieke toon, waarbij hij zoals gebruikelijk vermeed Navalny’s naam uit te spreken. Desalniettemin heeft hij een onderzoek gelast, zei de president.

In een telefoongesprek met de Duitse kanselier Angela Merkel, zou de gifkwestie eveneens ter sprake zijn gekomen, meldde het Russische persbureau Tass vorige week. Merkels uitgesproken steun voor Navalny en zijn medische behandeling in Duitsland hebben de Russisch-Duitse betrekkingen geen goed gedaan.

