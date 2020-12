Personeel Schiphol bezorgd over ultrafijnstof en coronarisico

De veiligheid op Schiphol staat onder druk, omdat passagiersmedewerkers, beveiligers, schoonmakers en anderen moeten werken onder slechte arbeidsomstandigheden. Dat stelt FNV Schiphol. De vakbond maakte maandag de resultaten bekend van een enquête onder ruim 1.100 medewerkers van bedrijven die actief zijn op de luchthaven.

Vooral personeel in lager betaalde functies klaagt volgens FNV Schiphol dat de werkomstandigheden te wensen overlaten. Als zij sneller moeten werken om concurrerend te blijven ten opzichte van andere aanbieders, schaadt dat vervolgens de verkeersveiligheid, zegt de vakbond. „Schiphol is de goedkoopste luchthaven van Europa, maar dat gaat ten koste van het personeel”, zegt Joost van Doesburg, campagneleider FNV Schiphol. De bond gaat de komende weken actievoeren voor betere arbeidsomstandigheden, meer zekerheid en meer veiligheid voor werknemers.

Een voorbeeld van de slechte arbeidsomstandigheden zijn de mensen die buiten op het platform werken. Die hebben last van te hoge concentraties ultrafijnstof, aldus FNV Schiphol. Eerder was al bekend dat beveiligers zich te weinig beschermd voelen tegen Covid-19-besmettingen. En afgelopen weekend ontstond er ophef op de luchthaven vanwege grote aantallen passagiers voor een paspoortcontrole. De reizigers stonden, weliswaar met mondkapjes, dicht opeen. De opstopping kwam door een technisch mankement bij de automatische paspoortcontrole.

Veiligheid belangrijkste prioriteit

Veiligheid wordt altijd de belangrijkste prioriteit in de luchtvaart genoemd. Een foutje op de grond kan grote gevolgen hebben in de lucht. Het melden van fouten moet daarom te allen tijde gebeuren zonder dat een medewerker direct zou moeten vrezen voor zijn baan. Maar dat is inmiddels wel het geval, zegt Van Doesburg. „In de luchtvaart is een open veiligheidscultuur gebruikelijk, maar bij de grondbedrijven zijn de snelheid van het werk en lage kosten belangrijker dan veiligheid.”

Van Doesburg noemt dat een direct gevolg van de harde concurrentiestrijd die door de Schiphol Group wordt veroorzaakt. Op de luchthaven zijn bijvoorbeeld acht afhandelingsbedrijven actief. Dat is veel. Op andere Europese vliegvelden zijn dat er meestal twee.

Schiphol: veiligheid niet in geding

De veiligheid op Schiphol is niet in het geding, reageert een woordvoerder van de luchthaven. „Het klopt dat wij een aantrekkelijke luchthaven willen zijn voor passagiers én luchtvaartmaatschappijen, maar de kwaliteit van de dienstverlening is altijd leidend. Wij stellen eisen aan de afhandelingsbedrijven, maar die sluiten contracten met de luchtvaartmaatschappijen, niet met Schiphol.”

Wat doet Schiphol tegen ultrafijnstof? „Er is een actieplan, maar wij hebben geen indicaties dat medewerkers stelselmatig worden blootgesteld aan te hoge concentraties ultrafijnstof. Het Actieplan Ultrafijnstof gaat onder meer over elektrificatie van afhandeling.” Schiphol wil op termijn onbemande elektrische voertuigen de vliegtuigen laten begeleiden. Dan zijn er minder mensen nodig op het platform. Maar die innovatie gaat te lang duren, zegt de FNV.

De vakbond voert actie met de slogan ‘Vast, veilig en 14’. Dat wil zeggen: meer vaste banen zodat medewerkers ervaring krijgen en fouten minder vaak voorkomen; veilig en gezond werk; en een leefbaar loon, van 14 euro per uur. Komt Schiphol niet voor 1 februari tegemoet aan de eisen van de bond, dan volgen er acties met mogelijk werkonderbrekingen.