FNV: onveilige en slechte arbeidsomstandigheden op Schiphol

Personeel van Schiphol werkt onder slechte arbeidsomstandigheden, waardoor de veiligheid en gezondheid van medewerkers in gevaar komen. Dat concludeert vakbond FNV in een maandag verschenen rapport op basis van een enquête onder ruim 1.100 medewerkers van de luchthaven. Met name op plekken waar het werk is uitbesteed zou de veiligheid onder druk staan. Schiphol stelt in een reactie aan persbureau ANP de klachten niet te herkennen. „Uit eigen waarneming en in gesprekken met de bedrijven die hier werken, zien wij niet dat de veiligheidscultuur in het geding is.”

De vakbond deed onderzoek onder cabinepersoneel, grondpersoneel, beveiligers en werknemers van afhandelingsbedrijven die Schiphol als opdrachtgever hebben. Ongeveer 17,6 procent van de ondervraagden stelt last te hebben van rug-, nek- of schouderklachten. Daarnaast ademen werknemers vervuilde lucht in: ongeveer de helft zegt uitlaatgassen in te ademen, waaronder van vliegtuigen, iets meer dan de helft zegt stof in te ademen. Ook zouden respondenten veiligheidsincidenten op de werkvloer ervaren. Ruim 40 procent stelt in de afgelopen twaalf maanden last te hebben gehad van agressieve passagiers, ongeveer één op vijf ondervraagden stelt een aanrijding met schade te hebben gehad met grondmaterieel, zoals tankauto’s en vliegtuigen.

Leidinggevenden zouden in sommige gevallen bovendien een cultuur van onveiligheid creëren: 68 procent van de beveiligers en 60 procent van de werknemers van afhandelingsbedrijven stelde dat hun baas snelheid belangrijker vindt dan veiligheid. Onder cabine- en grondpersoneel geldt dit voor respectievelijk 28 en 35 procent van de ondervraagden. Daarnaast stelt slechts 8,1 procent van de beveiligers dat de baas kritiek serieus neemt, tegenover ruim twee derde van de ondervraagde cabinewerknemers.

