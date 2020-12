Elke norm kan overschreden worden

‘Ik verwachtte het ergste, maar het is erger dan ik verwachtte.” Deze gevleugelde woorden vangen goed de recente Amerikaanse politiek. Wie had kunnen voorzien dat het virus van de „gestolen verkiezing” nog sneller om zich heen zou grijpen dan corona? 80 procent van de Republikeinen is geïnfecteerd met het geloof dat Donald Trump eigenlijk heeft gewonnen.

De afgelopen jaren dacht ik vaak: dit is het, nu hebben we het summum van idiotie bereikt. Maar nee, het kan altijd gekker. Iedere norm kan worden overschreden. En ook daar kun je weer overheen. Veel politici, vooral ter rechterzijde, opereren onder het motto van Groucho Marx: „Dit zijn mijn principes, en als die je niet bevallen… nou, dan heb ik andere.”

Tot afgrijzen van het weldenkende deel van de natie blijken vele democratische procedures slechts goed gebruik. Vanuit het Witte Huis er een bedrijf bij houden? Je belastingaangifte geheimhouden? Jezelf en je familie preventief pardonneren? Ach, waarom ook niet. De werkelijkheid is slechts een optie en, politiek gezien, meestal niet de handigste. Waarom verkiezingen houden als je de uitkomst ook zelf kunt vaststellen? Ik houd mijn hart vast, als op 6 januari het Congres het resultaat van de presidentsverkiezing moet bevestigen en radicale Republikeinen nogmaals zullen proberen de democratie pootje te lichten.

Ik heb in mijn kristallen bol gekeken. Doe uw veiligheidsgordel om, ontspan u vooral niet, want het wordt een dolle rit. Voor Amerika én voor de rest van de wereld, die machteloos meerijdt in de roetsjbaan van de gekte.

Voor Trump en zijn volgers blijft Joe Biden niet de rechtmatige president, maar een illegale kraker in het Witte Huis. Betogingen en opstootjes van volksmilities worden een vast ritueel in Washington. Het nieuwe tv-kanaal Trump News verspreidt steeds gekkere complottheorieën. Het Wuhan-virus is gefabriceerd door Bill Gates en het pedofielennetwerk van de Clintons om de verkiezingen te stelen. Het Biden-vaccin van Big Pharma maakt mensen tot zombies gecontroleerd door de Democraten.

De regering Biden, opgejut door de linkerflank, stelt ondertussen met behulp van de FBI, de CIA en andere drieletterorganisaties een diepgravend onderzoek in naar Trump. De deksel van de beerput wordt gelicht en alles komt naar buiten: de belastingfraude, de omkoopschandalen, de banden met Poetin, de plasseks in Moskou, de plannen voor een staatsgreep. De waarheid blijkt gekker dan de wildste geruchten. Een feestmaal voor de traditionele media. Ook al heeft Trump zichzelf een federaal pardon verleend, hij wordt aangeklaagd en veroordeeld door de staat New York. Het oranje gevangenispak staat hem trouwens goed.

Maar vanachter de tralies blijft hij de „MAGAficatie” leiden. Bij de tussentijdse verkiezingen in 2022 veroveren de Republikeinen het Huis en de Senaat. Ze beginnen meteen een succesvolle impeachment-procedure tegen Biden. Dit leidt tot de complete ineenstorting van de Democraten. Twee jaar later behaalt Trump met vicepresident Ivanka een monsteroverwinning, waarna hij als Donald de Eerste het Keizerrijk Amerika uitroept. Maar, pas op, het is altijd erger dan verwacht.

