Electoral College kiest Biden formeel tot president

Het Amerikaanse college van kiesmannen heeft Joe Biden maandag formeel gekozen tot president van de Verenigde Staten. Het Electoral College bevestigde zoals verwacht de verkiezingszege van Biden in november.

Californië, de staat met de meeste inwoners van de VS, leverde maandagmiddag (plaatselijke tijd) de 55 stemmen van zijn kiesmannen aan Biden, conform de verkiezingsuitslag. Daarmee passeerde de aankomende president de grens van 270 kiesmannen om te winnen. Het kiescollege telt 538 leden. In alle vijftig staten en Washington D.C. kwamen kiesmannen en -vrouwen bijeen om formeel de president te kiezen.

Eerder op de dag kenden de zogenoemde ‘electors’ van de swing states Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Arizona en Nevada hun stemmen toe aan Biden, in overeenstemming met de verkiezingsuitslagen in die staten. Trump heeft de afgelopen weken zonder succes geprobeerd die uitslagen juridisch aan te vechten, in de hoop alternatieve groepen kiesmannen te laten aanwijzen.

Biden won bij de presidentsverkiezingen uiteindelijk 306 kiesmannen, Trump kreeg er 232. Alle leden van het Electoral College stemden maandag op de kandidaat aan wie ze op basis van de uitslag in hun staten waren toegezegd. Er waren geen ‘faithless electors’, ontrouwe kiesmannen die op een andere kandidaat stemmen dan ze worden geacht te doen. In voorgaande jaren is dat incidenteel voorgekomen.

Normaal gesproken is de vierjaarlijkse verkiezing van de president door het kiescollege weinig meer dan een formaliteit. Dit jaar kreeg het ritueel echter meer aandacht omdat veel Republikeinen de verkiezingszege van Biden nog niet hebben erkend. Sommigen verwezen daarbij naar het feit dat zijn verkiezing pas officieel zou worden na de stemming door het kiescollege. Biden wordt op 20 januari beëdigd.

Susan McFaddin, een van de negen leden van het kiescollege namens Colorado, brengt maandag haar stem uit voor Joe Biden in het parlementsgebouw van de staat in Denver. Foto David Zalubowski / AP

