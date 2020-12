Een Banksy op je huis kan de waarde verdubbelen

Je te koop staande huis, een onaanzienlijke halfvrijstaande woning met twee slaapkamers in Bristol, staat opeens wereldwijd in de aandacht omdat de Britse graffitikunstenaar Banksy er een muurschildering op heeft gemaakt. Wat doe je dan? De familie Makin besloot de woning – vraagprijs omgerekend 380.000 euro – direct van de markt te halen.

Donderdagochtend stond opeens een schildering van een oude vrouw zonder mondkapje op een blinde muur. Ze niest zo hard dat haar kunstgebit uit haar mond vliegt. De anonieme kunstenaar bevestigde op Instagram de maker te zijn. Het werk heet Aachoo!!, Hatsjie!!

Alex Makin, wiens moeder eigenaar is van het pand, vertelde aan The Art Newspaper dat de familie het huis uit de verkoop heeft gehaald om te proberen het kunstwerk te beschermen. „A omdat het een Banksy is, B omdat het Covid-gerelateerd is.” Enkele uren nadat de schildering was aangebracht, dekte Makin die af met een plaat perspex.

Waarde verdubbelen

Een muurschildering van Banksy kan onroerend goed in waarde verdubbelen. In boulevardkrant The Sun taxeerde een kunstmarktdeskundigge de waarde van de schildering zelfs op 3 tot 5 miljoen pond.

De makelaar van de familie Makin, Robert Pain, is een stuk voorzichtiger in The Art Newspaper. „Iedereen wil een Banksy aan de muur, maar verandert deze schildering de waarde van de bakstenen en de metselspecie?” De muur met de schildering verwijderen en vervangen kost volgens de makelaar ongeveer 65.000 euro.

Alex Makin zegt dat zijn moeder nog niet weet wat ze met het pand en de schildering gaat doen. „Het zou geweldig zijn om het werk in de familie te houden, maar we willen er ook voor zorgen dat het goed wordt beschermd.” Gelegen komt deze onverwachte meevaller wel, zegt de zoon. „Het is een behoorlijk zwaar jaar geweest voor mijn moeder, dus dit voelt als een beetje licht aan het einde van de tunnel.”