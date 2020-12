De weelde van het weinige

Vergeet de duizelingwekkende arabesken, onnavolgbare kalligrafieën en al die gedetailleerde ornamenten die zo kenmerkend zijn voor de Marokkaanse kunst en architectuur.

Minimaliseer dat.

Dat is het uitgangspunt van het fotoproject van de Marokkaanse (binnenhuis-)ontwerper en kunstenaar Kdouri Omar. Van nature is hij „een minimalist”, vertelt hij per e-mail, en gepassioneerd als het gaat om kunst en fotografie. Dat moest volgens hem te combineren zijn. In de artistieke rijkdom van Marokko vond hij zijn inspiratie.

De kunst van het Marokkaanse minimalisme, zoals Omar het noemt, is het samenbrengen van fotografie en digitale bewerking.

Het begint met een uitsnede van een gebouw (moskee, paleis, hammam of huis) – een grote kale muur met een opvallende kleur, die Omar verscherpt of zelf inkleurt. Een deur(-opening), raam of fonteintje, met de onmiskenbare Marokkaanse vormen. En een voorbijganger in traditionele kledij, waarvan de kleur liefst correspondeert met de achtergrond.

Het resultaat: een collage van Marokkaanse rijkdom in een minimalistische setting, die in al zijn eenvoud net zo’n betoverende indruk maakt. De sprookjesachtige deuren geven de beelden een vleugje magie – de rest wordt aan de verbeelding overgelaten.

En zo, zegt Omar, zorgt het minimalisme voor een surrealistische sfeer. „En waarom niet een nieuwe realiteit creëren? De mogelijkheden zijn eindeloos.”

Op zijn Instagramaccount @moroccan.minimalism (33.000 volgers) post Omar met regelmaat zijn minimalistische montages. Daaronder beschrijft hij ook nog vaak een element uit de Marokkaanse cultuur, van kleding tot architectuur.