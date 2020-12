‘De oorlog om Karabach was onvermijdelijk’

De Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe was vorige week het toneel van militair machtsvertoon. Tijdens een parade ter ere van de overwinning op Armenië in de oorlog in Nagorno-Karabach, werden niet alleen geavanceerde Turkse Bayraktar-drones op vrachtwagens door de stad gereden, maar ook verkreukelde Armeense pantservoertuigen, luchtafweergeschut en ander buitgemaakt oorlogsmaterieel. Eregast was de Turkse president Erdogan. „De politieke en spirituele steun van Turkije heeft alle Azerbeidzjanen geïnspireerd”, sprak een apetrotse president Ilham Aliyev. „Vandaag tonen wij onze broederschap aan onze volkeren en aan de hele wereld”.

Nu onder leiding van president Poetin vorige maand de vrede is getekend, is Azerbeidzjan begonnen met het innemen van de veroverde delen van Karabach. Dat gaat niet zonder slag of stoot: afgelopen weekend beschuldigden Bakoe en Jerevan elkaar van serieuze schendingen van het staakt-het-vuren.

Naast euforie heerst onder veel Azerbeidzjanen ook frustratie over het gebrek aan internationale erkenning voor hun zaak. Volgens Anar Ahmadov, expert op het gebied van conflictoplossing en docent politieke economie in Leiden, zijn trauma en frustratie dé oorzaken van de oorlog.

Hoe belangrijk is deze overwinning voor Azerbeidzjan?

„Deze oorlog was onvermijdelijk. Ten eerste is er het trauma van de eerste Karabach-oorlog in 1993, toen de Azerbeidzjanen in eigen land werden verslagen. Een enorme vernedering. Tegelijk voelde Azerbeidzjan zich in de steek gelaten door het Westen. Waar Rusland Armenië steunde, kwam het Westen het indertijd veel pro-westerser Bakoe nauwelijks te hulp. In Azerbeidzjan heeft zich een enorme frustratie opgebouwd: over de falende internationale bemiddeling, over het Armeense idee van superioriteit, en over het populistische beleid van de Armeense premier Pasjinian en diens onwil een oplossing te zoeken.”

Welke gevolgen had de eerste Karabach-oorlog voor Azerbeidzjan?

„Bovenop het politieke trauma kwam de last van ruim 800.000 ontheemden en vluchtelingen, afkomstig uit de Karabach-regio en uit Armenië. Veel van deze mensen hebben jarenlang in slaapzalen of kampementen moeten bivakkeren. Ik bezocht hen toen ik onderzoek deed naar deze groep voor de Wereldbank. Het was emotionerend om te zien hoe slecht hun omstandigheden waren.”

Kon de regering niet voor betere huisvesting zorgen?

„Toen Azerbeidzjan oliedollars begon te verdienen, werden kleine woningen gebouwd. Het staatsoliefonds had hier zelfs een aparte begroting voor. Het probleem was dat deze fondsen door overheidsinstanties stroomden die niet bekend stonden om hun schone handen of transparantie. De regering deed dus wel iets, maar niet per se op de juiste manier.”

Waarom is Bakoe de oorlog om Karabach niet eerder aangegaan?

„De huidige president Ilham Aliyev en zijn voorganger en vader Heydar spraken weliswaar oorlogstaal, maar waren lang terughoudend om echt ten strijde te trekken. Niet alleen vanwege de angst om opnieuw te verliezen, maar ook omdat ze prioriteit gaven aan de economie. Maar de laatste jaren is Nagorno-Karabach een steeds groter economisch probleem geworden. Het conflict heeft Azerbeidzjan al miljarden aan investeringen gekost.”

Hoezo?

„Door afnemende olievoorraden wordt de regering gedwongen om de economie te diversifiëren. Dat maakt een goed investeringsklimaat steeds belangrijker. Neem de Bakoe–Tbilisi–Ceyhan-oliepijpleiding: die kon vanwege het conflict niet op Armeens grondgebied worden aangelegd, wat goedkoper was geweest dan via buurland Georgië. Ook op het opkomende toerisme had het bevroren conflict een negatieve uitwerking. Tegelijk werd het Bakoe steeds duidelijker dat Armeense leiders zich niet wilden schikken in een compromis en dat diplomatie faalde. Er moest iets gebeuren, vond Bakoe.”

Hoe goed was de Azerbeidzjaanse aanval, eind september, voorbereid?

„De overwinning is niet uitsluitend te danken aan Turkse steun en Turkse drones, zoals velen stellen. De Azerbeidzjaanse strijdkrachten zijn de laatste jaren geprofessionaliseerd, qua defensie-uitgaven maar zeker ook in tactisch-militair opzicht. De inname van de vrijwel onneembare burchtstad Sjoesja heeft dat mede bewezen. De belangrijkste Azerbeidzjaanse commandanten in de oorlog waren niet alleen zelf afkomstig uit ontheemde gezinnen, maar zijn internationaal getraind, ook in NAVO-oefeningen. Zij beschikten over de emotionele drijfveren én over de kennis. Armenië heeft deze ontwikkelingen gemist. Het was slecht voorbereid op een oorlog.”

Deze week maakte Bakoe bekend dat soldaten zijn aangeklaagd om het verminken van gesneuvelde Armenen en vandalisme van graven. Zal Azerbeidzjan vermeende oorlogsmisdaden onderzoeken?

„We kunnen alleen maar afwachten, maar dit is een goede ontwikkeling. Laten we hopen dat vermeend geweld tegen burgers, krijgsgevangenen en cultureel erfgoed aan beide zijden grondig, en volgens de geldende internationale conventies wordt onderzocht.”

Hoe kan internationaal druk worden uitgeoefend?

„Regeringen kunnen druk uitoefenen, maar de vraag is of dat zal gebeuren. Kijk naar Frankrijk dat, in tegenstelling tot Duitsland, een zeer pro-Armeens standpunt inneemt. Vanwege de grote Armeense diaspora daar hebben Franse politici een belang om de oorlog te framen als een waarin christenen door moslims worden afgeslacht, zelfs al speelt religie geen rol in dit conflict. Ze moeten hun electoraat beschermen en extreemrechtse partijen de wind uit de zeilen nemen.”

Hoe ziet de toekomst eruit?

„Gematigde stemmen in beide landen hopen dat er ruimte komt voor diplomatie en samenwerking. Oorlog wordt minder aantrekkelijk bij wederzijdse afhankelijkheid. Onder de juiste omstandigheden zijn mensen verbazend goed in vergeten, al durven ze dat niet altijd toe te geven. ”

Schendingen staakt-het-vuren De Azerbeidzjaanse en Armeense regeringen beschuldigden elkaar afgelopen dagen van schendingen van het staakt-het-vuren. Het Azerbeidzjaanse Defensieministerie verklaarde zaterdag dat er sprake was van „terroristische en provocatieve” daden door achtergebleven Armeense troepen. In totaal zouden sinds eind november vier Azerbeidzjaanse soldaten zijn gedood. Volgens de Armeense premier Pasjninian zou Azerbeidzjan dit weekend echter gepoogd hebben twee Armeense dorpen in de zuidoostelijke regio Hadrut illegaal in te nemen. Zes Armeense soldaten zouden gewond zijn geraakt. Volgens de commandant van de Russische vredestroepen in het gebied is de situatie inmiddels „genormaliseerd”.