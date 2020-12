De Jonge: lockdown nodig vanwege ‘taaiheid’ tweede golf

Het kabinet heeft tot een uiterst strenge lockdown moeten besluiten omdat de coronabesmettingen razendsnel oplopen en er „vermoeidheid” optreedt bij het naleven van de regels. Dat zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) maandagavond in een online persgesprek. Hij zei dat de tweede golf in vergelijking met de eerste golf „hardnekkiger en taaier is om terug te drukken”. Volgens de minister voerden het kabinet en Nederland in het voorjaar alleen een gevecht met het virus, maar inmiddels ook met coronamoeheid bij veel mensen. „Dat kunnen we ons niet veroorloven, het saamhorigheidsgevoel van maart moet terug.”

De Jonge hoopt dat Nederlanders zich de komende weken aan de strikte lockdown willen houden omdat er voor januari „een wenkend perspectief” is. Daarmee bedoelt de minister dat de vaccinatiecampagne dan gaat beginnen en dat het kabinet hoopt maatregelen te kunnen versoepelen als het aantal besmettingen fors is teruggedrongen en er nog massaler kan worden getest. „Dat perspectief hadden we in maart niet. Dat maakt deze vijf weken beter draaglijk”, aldus De Jonge, die zegt dat Nederland nog eventjes „door de zure appel heen moet bijten”.

In het persgesprek erkende De Jonge dat de strenge lockdownmaatregelen in buurland Duitsland eraan hebben bijgedragen dat ook Nederland de detailhandel nu sluit. „Anders hadden we grensmaatregelen moeten treffen.” Hij stelt dat het sluiten van de winkels echter ook gewoon nodig is vanwege de virusverspreiding. „De besmettingsgraad in Nederland is hoger dan in alle landen om ons heen.”

Het kabinet bekijkt de komende weken of er voor Oud en Nieuw nog speciale maatregelen moeten worden getroffen. Het kabinet is in overleg met de burgemeesters over „wat er aanvullend nodig is om openbare ordeproblemen beheersbaar te houden”, aldus De Jonge. „We zullen daarvoor doen wat nodig is”, zei de minister. Het instellen van een avondklok met de jaarwisseling is volgens hem „op dit moment niet aan de orde”.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Nederland gaat vijf weken in lockdown