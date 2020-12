„DAT IS EEN VERSCHRIKKELIJK BOEK!”

Het was niet altijd bevorderlijk voor de verkoop als Martin Ros, zijn overhemd vol koffievlekken, aan je boekenkraam stond en opeens begon te tieren tegen een klant die nietsvermoedend in een boek stond te bladeren.

Maar kleurrijk was het wel.

En boekhandelaren zagen hem even goed graag komen, want het envelopje met contant geld dat hij steevast bij zich had, zette hij meestal wel om in een stapeltje boeken.

Voor hij het kocht, wilde hij wel altijd uitvoerig over een boek discussiëren.

Wat meestal eindigde met een misprijzend: „U verkoopt schitterende boeken. Maar u heeft er de ballen verstand van!”

