Datacenters zijn in Nederland 66 procent meer stroom gaan gebruiken

Het stroomverbruik van datacenters in Nederland is in twee jaar tijd met 66 procent toegenomen. In 2019 gebruikten de datacenters samen 2,7 terawattuur stroom, tegen 1,6 terawattuur in 2017. Dat meldt het CBS op basis van gegevens van netbeheerders. Ter vergelijking: de NS gebruikt per jaar 1,2 terawattuur om alle treinen te laten rijden.

Uit de nieuwe cijfers blijkt dat datacenters vorig jaar 2,7 procent van alle elektriciteit verbruikten die via het openbare elektriciteitsnet werd geleverd. Het toegenomen stroomverbruik wordt volgens het CBS vooral veroorzaakt doordat bestaande en nieuwe datacenters steeds groter worden. In 2019 ging 90 procent van de stroom naar datacenters die meer dan 7,5 gigawattuur geleverd kregen, dit was in 2017 nog 84 procent.

Met name twee grote datacenters verbruikten in 2019 de meeste stroom, is op te maken uit de bijgeleverde tabel. Deze twee zogenoemde hyperscales in de Wieringermeerpolder (Microsoft) en in de Eemshaven (Google) verbruikten dat jaar samen ruim 1,3 terawattuur.

Het is voor het eerst dat het CBS het elektriciteitsverbruik van datacenters heeft geanalyseerd. Tot nu toe werd in de discussies over het toenemende stroomverbruik gewerkt met schattingen van het verbruik, op basis van opgesteld vermogen. De elektriciteitsleveringen van het stroomnet die het CBS nu presenteert, geven een accurater beeld.

Er komt nog veel meer bij

Het beslag dat datacenters leggen op het Nederlandse stroomverbruik neemt de komende jaren sterk toe. Dat komt onder meer doordat in de Wieringermeerpolder in Noord-Holland nog een aantal nieuwe hyperscale datacenters in gebruik wordt genomen. Vorige week is een groot, nieuw centrum van Google opgeleverd en Microsoft is vlakbij op een nieuwe locatie bezig met voorbereidende bouwwerkzaamheden, nog voordat de vergunningen zijn verleend. Daarnaast zijn er plannen voor nog eens vier hyperscales in de polder.

Ook het enorme datacentrum van Google in Eemshaven wordt uitgebreid. En in Zeewolde, in de Flevopolder, heeft een nog onbekend Amerikaans computerbedrijf zijnr oog laten vallen op een groot perceel landbouwgrond om daar een nieuw datacentrum te bouwen – de grootste van Nederland die in z’n eentje bijna 1,4 terawattuur per jaar gaat verbruiken.

De hyperscales stuiten op groeiend verzet van omwonenden en van lokale en regionale politici, omdat zij zo’n groot beslag leggen op ruimte en groene energie. Google en Microsoft hebben ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en contracteren bij voorkeur in Nederland opgewekte groene energie voor hun datacenters. Met name bij omwonenden van windparken steekt het dat de gesubsidieerde windenergie aan Amerikaanse multinationals wordt geleverd, en dat restwarmte niet of nauwelijks wordt benut. Ook raken door het toegenomen stroomverbruik de klimaatdoelen voor duurzaam opgewekte energie verder buiten bereik.

In de gemeente Hollands Kroon waar de Wieringermeerpolder onder valt, is grote ruzie in de gemeenteraad uitgebroken en zijn twee raadsleden uit de coalitie gestapt. Maandag debatteerden de Provinciale Staten van Noord-Holland over datacenters in de polder. De provincie toonde zich in een zienswijze kritisch over de nieuwbouwplannen.