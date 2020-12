Ziekteverzuim in coronacrisis naar hoogste punt sinds 2003

Het ziekteverzuim in de eerste drie kwartalen van 2020 ligt met 4,7 procent op het hoogste punt in zeventien jaar tijd, blijkt uit CBS-cijfers. Vooral in de zorg en de horeca meldden meer werknemers zich ziek. Vorig jaar lag het gemiddelde ziekteverzuim in dezelfde periode op 4,3 procent. De stijging is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de uitbraak van de coronapandemie, maar dat heeft het CBS niet onderzocht.

In de zorg steeg het ziekteverzuim in het derde kwartaal naar 5,9 procent tegen 5,2 procent in dezelfde periode vorig jaar. In de verpleeg- en verzorgingstehuizen bedroeg het verzuim in juli, augustus en september zelfs 7 procent. Bij horecabedrijven, die in die maanden allemaal open waren, steeg het ziekteverzuim van 2,6 naar 4,1 procent. In het onderwijs en het openbaar bestuur lag het aantal ziekmeldingen juist lager dan vorig jaar.