China gepikeerd over kritiek op aanhouding Bloomberg-medewerker

China wil niets weten van kritiek uit de Europese Unie op de aanhouding van Bloomberg-researcher Haze Fan. Fan is een Chinees staatsburger en wordt verdacht van criminele activiteiten in het Aziatische land. Haar aanhouding is een binnenlandse kwestie, zei de Chinese afgevaardigde in de Europese Unie Zhang Ming zondag. De EU had een dag eerder opgeroepen Fan en anderen die in China zijn opgepakt omdat ze een bijdrage leveren aan journalistiek werk onmiddellijk vrij te laten. Wat Fan precies misdaan zou hebben, is nog altijd onduidelijk.

Fan werkt voor de Chinese redactie van het financiële persbureau Bloomberg. Formeel is ze geen journalist maar een nieuwsassistent, omdat Chinezen niet als journalist voor buitenlandse media mogen werken. De redactie had al sinds vorige week maandag niets meer van haar gehoord. Ze bleek volgens Bloomberg door agenten in burger uit haar appartement gehaald te zijn. Haar familie was binnen een etmaal op de hoogte gesteld, maar haar werkgever kreeg donderdag pas te horen dat ze vast zit op verdenking van „criminele activiteiten die de staatsveiligheid in gevaar brengen”.

Persvrijheid

De EU zei zaterdag in een verklaring te verwachten dat Fan medische zorg krijgt als dat nodig is, een advocaat mag uitkiezen en contact kan opnemen met haar familie. Wel wees de EU erop dat er dit jaar al meer mensen zijn „vastgezet of lastiggevallen nadat ze betrokken waren bij berichtgeving”. Daarbij werd ook verwezen naar een onderzoek van de Foreign Correspondents’ Club of China (FCCC), die waarschuwde dat de omstandigheden voor journalisten in het land steeds moeilijker worden.

De EU wees op het belang van „mediavrijheid en pluralisme en het recht op vrije informatie en de vrijheid om een eigen mening te hebben”. „Iedereen die is gearresteerd en vastgezet in verband met zijn of haar verslaggeving moet onmiddellijk worden vrijgelaten”, aldus het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Commissie. Afgevaardigde Zhang liet in reactie daarop weten dat de zaak van Fan wordt onderzocht en haar „rechten en belangen volledig worden beschermd”. „Wat ik wil benadrukken is dat de rechtsgang rond de betreffende kwesties door de Chinese autoriteiten volledig een binnenlandse kwestie voor China is, geen enkel land en geen enkele organisatie heeft het recht zich daarin te mengen.”

In het FCCC-rapport waaraan de EU refereerde stond dat het moeilijker wordt om hun journalistiek werk te doen in China. Verslaggevers krijgen vaak te maken met intimidatie en buitenlandse correspondenten hangt intrekking van hun visum boven het hoofd als ze de autoriteiten onwelgevallig zijn. Vooral Chinezen worden tegengewerkt of krijgen zelfs met aanhoudingen of geweld te maken. De FCCC wees er vrijdag nog eens op dat het belangrijk is dat Chinezen een rol spelen in de berichtgeving over het land. De organisatie heeft haar solidariteit betuigd met Fan.