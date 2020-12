Besmuikt gelach over de Brexit

Het zijn frivoliteiten die je niet verwacht bij Buitenhof, het ernstige thuishonk van de abstractieminnende zondagkijker. Toch gaf correspondent Lia van Bekhoven juist daar een opmerkelijke Brexit-uiteenzetting. In de eerste plaats meldde zij dat haar zoons haar ‘keurige gazon’ hadden omgespit om een moestuin te beginnen. Niet dat hun moeder vreesde te sneven aan vitaminegebrek: zij was voornemens om de opbrengsten van het Brexitakkertje „te ruilen tegen wc-papier en sterke drank”.

Terwijl presentator Pieter-Jan Hagens niet leek te weten welke vertrekken van huize Bekhoven allemaal aan bod zouden komen in deze analyse, ging de correspondent door over eekhoorns. „Een plaag, het zijn ratten met staarten. Maar je kunt ze eten, op de barbecue. Met een beetje olijfolie, zout en wat druppels sinaasappelsap.” Je hoorde het Buitenhof-publiek met overgave besmuikt lachen.

De introductie van ecureuil à l’orange (denkelijk het antwoord van de Britse keuken op die eeuwige Franse sinaasappeleend) was een intermezzo in een Europees gesprek waarin de uittreding van de Britten werd besproken onder een donker wolkendek. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, opperde om het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie op te nemen in de Grondwet, al lijkt het Nexit-spook zich nu schuil te houden in de bierkelders van het publieke debat.

Niet veel later in de middag volgde het ‘constructieve telefoontje’ van Boris Johnson en Ursula von der Leyen. Dus hoefde ‘Brexitdeskundige’ Rem Korteweg (Clingendael) in Nieuwsuur geen no deal te duiden. Hij had alweer „een sprankje” hoop en voorspelde een bijzondere bijrol voor het kerstfeest. Johnson kon een compromis juist dan naar buiten brengen – omdat de Britten dan afgeleid worden door de kalkoen (of eekhoorn) op hun bord.

Voor zover Kortewegs betoog optimisme over la condition européenne had veroorzaakt, werd die na Nieuwsuur aan stukken geslagen door In Europa. De geschiedenis op heterdaad betrapt. Die door Geert Mak aaneengeprate documentairereeks (VPRO) belichtte zondag een stukje Europa dat beleidsmakers hartstochtelijk proberen te vergeten: Lesbos.

„Overal ruik je de nationale onwil en de angst voor het populisme”, zei Mak in zijn inleiding tot de knap opgebouwde reportage, waarin overlappende verhalen werden verteld vanuit drie perspectieven. Zo was er het relaas van de Afghaanse vluchtelinge Zakira, een van de eersten die op het eiland landden. Zij werd liefdevol opgevangen door de vishandelaar Nikos, die haar werk en een woning bood. Inmiddels probeert ze het hoofd boven water te houden in Athene.

Minder vriendelijk waren de woorden van de bejaarde mannen op het dorpsterras. De Syriërs die op het eiland arriveerden waren ‘beleefde mensen’, maar de Pakistanen, Afghanen en Somaliërs die later landden, maakten de boel onveilig. Tweespalt tussen de Grieken volgde. Nikos, de barmhartige visboer, verloor zestig procent van zijn klandizie.

Wegkijkend Europa liet iedereen op Lesbos in de steek. In het derde verhaal in In Europa werd het goede voorbeeld gegeven – door Maria, de burgemeester van het kleine eilandje Tilos, dat tien vluchtelingengezinnen onderdak bood. Vijftig mensen op 500 inwoners, dat moest te doen zijn.

Het wás ook te doen. Op Tilos heerste grote tevredenheid. Tot een geur van hoger honing de migranten uit hun nieuwe woningen verdreef: ze vertrokken. De burgemeester zei berustend: „Ze wilden naar Duitsland, ze beschouwen Griekenland niet echt als Europa.” Intussen belichaamde deze Maria uit Tilos de Europese gedachte sterker dan alle leiders in Londen, Brussel en Athene samen.