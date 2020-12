Bellingcat: speciale FSB-agenten volgden Navalny tot aan zijn vergiftiging

Onderzoekscollectief Bellingcat heeft aanwijzingen dat een speciale afdeling van de Russische geheime dienst FSB betrokken was bij de vergiftiging van Aleksej Navalny. Een team van gespecialiseerde geheim agenten volgde de Russische oppositiepoliticus al jaren en was op het moment van de vergiftiging bij hem in de buurt. De agenten zijn gespecialiseerd in geheime operaties, geneeskundige en chemische oorlogsvoering, concludeert het collectief in een maandag gepubliceerd onderzoek. Navalny overleefde de aanslag ternauwernood.

Navalny werd in augustus ernstig ziek doordat hij in contact was gekomen met een zenuwgif uit de Novitsjok-familie. Een vergelijkbaar gif was ook gebruikt voor de poging tot moord op Sergej Skripal en diens dochter Joelia in het Engelse Salisbury en voor de vergiftiging van de wapenhandelaar Emilian Gebrev, aldus Bellingcat. Beide aanvallen zijn in verband gebracht met de Russische inlichtingendiensten, respectievelijk de GROe en de FSB. Formeel heeft de Russische regering sinds 2010 geen tak meer voor de ontwikkeling van chemische wapens, maar in de praktijk zijn die activiteiten volgens Bellingcat overgeheveld naar zogenaamd civiele onderzoeksinstituten. Bellingcat vond banden tussen geheim agenten en de twee instituten, GNII VM en SC Signal. De agenten werkten volgens de onderzoekers voor een gespecialiseerde eenheid van de FSB.

37 vluchten

Het gespecialiseerde FSB-team bestond volgens Bellingcat uit zeker acht man. Ze volgden Navalny sinds 2017, toen hij aankondigde dat hij zich kandidaat wilde stellen voor het presidentschap van Rusland. Agenten volgden de oppositieleider op 37 vluchten. Drie van hen, Vladimir Panjajev en de artsen Aleksej Aleksandrov en Ivan Osipov, waren op het moment dat Navalny werd vergiftigd in dezelfde stad als hij: Tomsk.

Op een vlucht van Tomsk naar Moskou werd Navalny onwel. De piloot maakte een noodlanding in Omsk, waar de politicus medische hulp kreeg, hoewel het ziekenhuis ontkende dat sprake was van vergiftiging. Ook in die stad zouden leden van het FSB-team zijn opgedoken. Later werd Navalny overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn waar hij goeddeels van de vergiftiging is hersteld.

Verschillende landen, waaronder Nederland, houden Rusland verantwoordelijk, maar er is geen strafrechtelijk onderzoek geopend. Het Kremlin ontkent iedere betrokkenheid. Bellingcat, dat in dit onderzoek samenwerkte met CNN, Der Spiegel en The Insider gelooft die ontkenning niet. Aan de hand van onder meer telefoondata en activiteiten op sociale netwerken hebben de onderzoekers een aantal figuren geïdentificeerd die in de loop van vier jaar rond Navalny cirkelden. Ze konden ook in verband worden gebracht met een speciale eenheid van de FSB die gespecialiseerd is in dit soort geavanceerde, geheime operaties.

