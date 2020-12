190.000 rijexamens en alle rijlessen tot 19 januari geschrapt

Alle rijexamens (theorie en praktijk), tussentijdse toetsen en rijtesten die gepland waren tussen 15 december en 19 januari worden geannuleerd, meldt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Ook worden alle rijlessen vanaf morgenochtend 08.00 uur afgelast, zegt secretaris Irma Brauers van brancheorganisatie Vereniging Rijschool Belang (VRB) desgevraagd.

In totaal worden 190.000 examens, toetsen en rijtesten afgelast. Als de lockdown voorbij is, kunnen de examens zonder extra kosten worden ingehaald. De reserveringswebsites van het CBR zijn tijdelijk gesloten om te voorkomen dat mensen zich massaal gaan inschrijven voor de periode vanaf 19 januari. De afgelasting geldt niet voor medische beoordelingen van mensen die de weg op willen.

Brauers van de Vereniging Rijschool Belang vertelt desgevraagd dat alle rijlessen worden afgelast - ook die voor brommer- en motorrijbewijzen. Tijdens de vorige lockdown mochten deze lessen wel doorgaan, maar nu geldt een totaal beroepsverbod. Er wordt nog overlegd wat moet gebeuren met mensen wier theoriecertificaat of beroepschauffeurscertificaat in de komende weken verloopt.

Dat alle lessen worden afgelast, was geen verrassing voor de VRB. „Alleen al vandaag kregen we veel extra ziekmeldingen van examinatoren. Je hoorde ook geluiden dat steeds meer leerlingen afzegden omdat ze getest moesten worden of positief getest waren. Dan is het geen hogere wiskunde”, aldus Brauers. Ze zegt de noodzaak van het beroepsverbod dan ook te begrijpen.

