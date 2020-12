Ajax treft Franse kopkoper Lille, PSV loot Olympiakos

Ajax treft in de tweede ronde van de Europa League een oude bekende: de Amsterdammers spelen tegen de Franse koploper Lille. PSV neemt het in datzelfde toernooi op tegen het Griekse Olympiakos. Dat bleek maandagmiddag bij de loting van de Europa League.

Ajax speelde vorig seizoen in de Champions League ook tegen Lille en won toen twee keer van de Franse opponent. De Ajacieden nemen het onder anderen op tegen voormalig ploeggenoot Sven Botman, de Nederlander die deze zomer de overstap van Ajax naar Lille maakte. Ook PSV treft met Olympiakos-aanvaller Armindo Bruma een oud-speler.

Het is het tweede jaar op rij dat Ajax vanuit de Champions League in de Europa League terechtkomt. De Amsterdammers eindigden als derde achter Liverpool en Atalanta Bergamo in de Champions League-groep, nadat ze de laatste wedstrijd met 0-1 verloren van het Italiaanse Atalanta Bergamo. Via dezelfde route belandde Ajax vorig jaar als derde in de poule ook in de Europa League; toen werd het elftal van trainer Erik ten Hag direct uitgeschakeld door Getafe.

PSV overleeft

PSV plaatste zich voor de volgende ronde van de Europa League doordat de Eindhovenaren een poule met Granada, PAOK Saloniki en Omonia Nicosia overleefden. Lang zag het daar niet naar uit: nadat het team van trainer Roger Schmidt met 4-1 ten onder ging tegen PAOK Saloniki dreigde een uitschakeling.

In Eindhoven waren de rollen omgedraaid en boog PSV een achterstand om tot een 3-2 zege op de Grieken. PSV won vervolgens van Granada en Omonia Nicosia. Na die laatste zege behaalden de Eindhovenaren de groepswinst. Vorig seizoen strandde PSV in de groepsfase van de Europa League.