8 jaar cel voor hoofdverdachte seksueel misbruik Zeeuwse zussen

De hoofdverdachte in een misbruikzaak in Zeeland heeft maandag acht jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen. De rechter in Middelburg acht het bewezen dat de 47-jarige Pascal P. zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel, het misbruiken van drie meisjes en het bezitten, maken en verspreiden van kinderporno. Twee van de slachtoffers zijn de twee minderjarige dochters van P.’s vriendin Tanja D. Het misbruik van de twee zussen, nu veertien en twintig jaar oud, vond plaats tussen 2008 en 2019. P. drogeerde de zussen meermaals om ze rustig te houden alvorens ze te verkrachten.

Op latere leeftijd nam P. in ieder geval een van de zussen ook mee naar parkeerplaatsen in Zeeland en parenclubs in België, waar hij het meisje seks liet hebben met andere mannen. Het Openbaar Ministerie betoogde eerder dat P. daarvoor betaald kreeg; hoewel er volgens de rechter sprake is van mensenhandel, is er volgens de rechtbank niet genoeg bewijs voor betaling. Het derde meisje dat P. misbruikte, is een vriendinnetje van de twee zussen. Twee andere en eveneens met de zussen bevriende meisjes deden ook aangifte van verkrachting, maar daarvoor vond de rechter niet voldoende bewijs.

Hogere straf

De uiteindelijke straf is hoger dan de zes jaar cel met dwangverpleging die het Openbaar Ministerie eerder eiste. De rechter spreekt van een „intensieve, meedogenloze en huiveringwekkende” zaak en stelt de eis van justitie „niet voldoende” te vinden. De verdachte krijgt daarnaast tbs opgelegd omdat een psychiater en psycholoog de kans hoog inschatten dat hij opnieuw de fout in zou kunnen gaan. Ook heeft P. een persoonlijkheidsstoornis. De vriendin van P., de 44-jarige Tanja D., is volgens justitie ook betrokken bij de zaak, omdat ze het misbruik ondersteund zou hebben. Haar zaak gaat in januari verder.