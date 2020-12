De winkel van deze vier ondernemers gaat dicht

In veel beroepen hakt de lockdown erin. De aankondiging ervan was onverwacht en rigoureus. Van de ene op de andere dag moeten mensen hun beroep anders uitoefenen, verliezen ze het sociale contact en schieten ze er salaris bij in. Hoe hebben een boekhandelaar, een kapster, een basisschoolleerkracht en een schoonheidsspecialiste de plotselinge ommezwaai ervaren? Wat verandert in hun dagelijks leven en gedrag?

Arjan de Boer – Boekhandelaar in Alkmaar

‘Met een biertje nadenken wat we gaan doen’

„Een boek is met Kerst nog steeds het meest gegeven cadeau en normaal is december de beste maand. Maandag was de laatste kans om een boek te kopen. Het was volle bak. Een gekkenhuis”, vertelt Arjan de Boer (40) van Van der Meulen’s boekhandel in Alkmaar.

Sinds 1905 bestaat het familiebedrijf, Arjan gaat samen met zijn nicht de winkel eerdaags overnemen van zijn vader. In maart liep de zaak nog goed, maar sinds november is dat ingezakt. „Maar als we vanaf dinsdag dicht gaan, dan hebben we over een paar weken heel andere, nog rodere cijfers.”

Wat te doen nu de winkel vijf weken dicht gaat? Online verkoop is een optie, maar dat doet Van der Meulens boekhandel via het platform van Libris, een webwinkel voor lokale boekhandelaars. De Boer: „Daar heb ik geen omkijken naar, maar het nadeel is dat wij dan een deel moeten afdragen aan Libris.”

Is er nog een alternatief? Sinds vorige week denkt De Boer na over een afhaalservice met boeken uit eigen voorraad. En zelf bezorgen. „Alkmaar is niet zo heel groot. In maart namen werknemers op weg naar huis op de fiets pakketjes mee. Maar dat was ook niet veel, per dag misschien één bestelling. Dus we gaan eerst even met een biertje nadenken over wat we gaan doen. Nu weten we het in elk geval nog niet.”

Nelly Brands – Kapster in Leiden

‘Om twaalf uur met z’n allen zuipend de lockdown in’

Maandagavond is Kapsones Kappers in Leiden tot twaalf uur geopend. Daarna gaat de vijf weken lockdown in. Nelly Brands (52), sinds 1994 mede-eigenaar: „Ik weet niet of het mag, maar we doen het gewoon. We staan normaal op maandag met twee mensen te knippen, vandaag met zes.”

„Ik heb vanmorgen al onze klanten gemaild dat we tot middernacht open zijn en mensen hebben in paniek meteen een afspraak gemaakt. We zitten helemaal vol, al hoop ik dat we wel nog de salarissen voor december kunnen uitbetalen.”

Lees ook: Sorry, u bent helaas niet essentieel

Kerst komt dichtbij en de laatste twee weken van december zijn voor Brands de beste twee weken van het jaar. „Die zijn echt booming. Vorige kerst dacht ik echt: jeetje!”, vertelt Brands. Op de achtergrond is de chaos van de kapperszaak duidelijk hoorbaar. Mensen gaan voortdurend naar binnen en naar buiten, geregeld wordt ze onderbroken voor vragen.

„We dachten dat we ook dit jaar nog konden knallen, maar dat gaat ’m niet worden.” Al met al is het een „heel rommelig jaar”, zegt Brands met een lach. „We hebben vandaag maar prosecco gehaald, dan gaan we vanavond om twaalf uur met zijn allen zuipend de lockdown in. Het is zoals het is!”

Nicole ter Harmsel – Basisschoolleerkracht in Almelo

‘We zijn al die tijd deels digitaal blijven werken’

„Het liefst sta ik natuurlijk gewoon voor de klas, maar kennelijk is dit nodig. De eerste lockdown vond ik spannender en moeilijker. Nu vind ik het niet leuk, maar ik leg me erbij neer. Ik wil veiligheid voor de mensen om me heen die me dierbaar zijn. Dat ik even niet kan winkelen, vind ik minder belangrijk. Dan maar even streng.

„De werkdruk gaat oplopen in het begin. We zullen alle lessen digitaal vanuit huis geven. Ik zal school missen. Mijn werk als afdelingsbestuurder voor de Algemene Onderwijsbond doe ik al vanaf de eerste lockdown thuis, en ik moet eerlijk zeggen: dat begint me nu wel te vervelen, ook al ben ik het ermee eens. Het was fijn dat ik daarnaast nog een paar dagen per week gewoon naar school kon.

„Onze school is beter voorbereid dan bij de vorige schoolsluiting. Toen de scholen weer opengingen, hebben we een plan gemaakt voor bij een eventuele nieuwe lockdown. We zijn al die tijd ook deels digitaal blijven werken, voor de kinderen die niet naar school konden omdat zijzelf of hun ouders besmet waren.”

Jessie Pouw – Schoonheidsspecialiste in Roelofarendsveen

‘Ik ben 17 weken zwanger van mijn eerste kindje’

Normaal gesproken zijn de laatste twee weken voor Kerst de drukste van het jaar, dan wil iedereen in Roelofarendsveen er puik uitzien. Vrouwen laten hun nagels en wenkbrauwen opknappen bij Jessie Pouw (28), die daar sinds zes jaar een schoonheids- en nagelsalon runt. Tien klanten per dag doet Pouw in die weken. Haar collega behandelt eenzelfde aantal klanten. ’s Avonds blijft ze dan langer open, tot negen uur.

„Tijdens de eerste lockdown maakte ik filmpjes voor Instagram over hoe je het best je wenkbrauwen kunt epileren. En via Zoom konden klanten alvast een intakegesprek doen.”

„Ook deze keer zullen mijn klanten van me horen. Ik heb trouwe en lieve klanten, die me er doorheen helpen. Ik merk dat mensen uit het dorp meer cadeaubonnen kopen. Daar heb ik heel erg mazzel mee. Thuis komen we niet echt in de problemen: mijn man heeft een vaste baan als automonteur.”

„Ik ben zeventien weken zwanger van m’n eerste kindje, dus in die zin komt het een soort van goed uit. Bij de eerste lockdown kon ik nog netjes mijn huur betalen, ik zal kijken of dat nu weer lukt. Ik ga niet stiekem vanuit huis werken. Er hangt je een dikke boete boven het hoofd. Bij ons lopen er best veel boa’s in het dorp.”

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven