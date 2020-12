Zeker 27 doden in Niger door aanval Boko Haram

In een aanval van de terreurgroep Boko Haram in het zuidoosten van Niger zijn in de avond van zaterdag op zondag minstens 27 mensen gedood. Dat melden lokale functionarissen aan persbureau AFP zondag. In Niger zijn zondag gemeentelijke en regionale verkiezingen.

In het dorp Toumour in het zuidoosten van het land, vlakbij de grens met Nigeria, vond de aanval plaats. Een lokale politicus spreekt tegen AFP over een aanslag van „ongekende barbaarsheid”, waarbij „60 procent” van het dorp is vernietigd. De slachtoffers vielen door geweerschoten of overleden door aangestoken branden. Volgens een lokale ambtenaar, die anoniem wilde blijven tegenover AFP, zijn bijna duizend huizen in brand gestoken evenals de centrale markt van het dorp.

De aanvallers van Boko Haram zijn zwemmend stukken van het Tsjaadmeer overgestoken, waarna ze zaterdag aan het begin van de avond het dorp bereikten. De terreurgroep zou het dorp met zo’n zeventig mensen hebben aangevallen, schat de ambtenaar. Als eerste vielen ze de residentie aan van het traditionele opperhoofd aan, maar die wist de aanvallers te ontvluchten.

Afsplitsingen van Boko Haram hebben zich gevestigd op enkele van de vele eilandjes in het Tsjaadmeer, een uitgestrekt moerasgebied op de grens van Nigeria, Tsjaad, Niger en Kameroen. In die grensstreek vinden vaker aanvallen van Boko Haram plaats. Zo kwamen er eind maart nog 92 militairen in Tsjaad om het leven bij een aanval van de groepering op een legerkamp. Het was de dodelijkste aanval op het leger van Tsjaad ooit. Sinds 2009 heeft de terroristische beweging zeker 36.000 mensen gedood bij aanslagen en aanvallen.

Over twee weken zijn er presidentverkiezingen in het Afrikaanse land, waarbij president Mahamadou Issouffou na twee ambtstermijnen zal aftreden.

