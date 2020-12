Vitesse speelt gelijk tegen Heerenveen

Vitesse heeft opnieuw punten laten liggen in de Eredivisie. De ploeg kwam in Arnhem zondag tegen sc Heerenveen niet verder dan een gelijkspel: 1-1. De achterstand op koploper Ajax, dat zaterdag al met 4-0 won van PEC Zwolle, liep daardoor op tot 4 punten.

De club uit Arnhem had voor rust een overwicht, zonder veel kansen te creëren. Toch kwam Vitesse in de 39e minuut op voorsprong. Darfalou kreeg de bal enigszins gelukkig voor zijn voeten, nadat Danilho Doekhi de bal tegen Openda op had geschoten. Oussama Darfalou schoot uit de draai raak: 1-0.

Heerenveen, dat in de laatste drie wedstrijden ook al was uitgekomen op een gelijkspel, kwam aan het begin van de tweede helft op gelijke hoogte. Vitesse-doelman Remko Pasveer wist schoten van Benjamin Nygren en Sherel Floranus nog te pareren, maar hij was kansloos toen Floranus bij de rebound weer vrij kon inschieten. (ANP)