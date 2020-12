Stotijn en Phion houden de mens een Mahler-spiegel voor

Kerstconcert met muziek van Bruckner, Richard Strauss & Mahlher. Christianne Stotijn (mezzo) & Phion o.l.v. Otto Tausk. Gehoord:11/12, Musis Arnhem. Nog te zien tot en met 26/12. phion.nl ●●●●●

Welke klassieke muziek verklankt het best deze decemberdagen waarin we terugkijken op het afgelopen jaar? Het kerstconcert van fusieorkest Phion raakte – bedoeld of onbedoeld – in elk geval een kern met zes liederen uit Mahlers Des Knaben Wunderhorn: over de mens die hoort maar niet luistert, en dus ook niet leert, over de natuur die ons de rug toekeert, over een kind dat van honger sterft (na vijf beloften dat het brood zal krijgen), maar eveneens over de reddende hand van de liefde en de schoonheid van het ochtendrood.

En dan zijn er die twee treffende zinnen uit ‘Uhrlicht’ die het jaar opsommen: „Der Mensch liegt in größter Not, der Mensch liegt in größter Pein.” De dood zat bij Mahler aan tafel – voordat hij veertig was, verloor hij beide ouders, één zuster en negen broers. Wat blijft en wat vergaat, weerklinkt in zijn muziek.

Mezzo Christianne Stotijn gaf een stem aan die waaier van gevoelens, van hoop en wanhoop, van liefde maar ook bijtende spot, en – tenslotte – van overgave aan dat wat groter is dan wijzelf. ‘Uhrlicht’ ging door merg en been, en bij het „Je lieber möcht’ ich im Himmel sein” hoorde je de hobo daadwerkelijk ten hemel zweven.

Ontroerender nog was ‘Wo die schönen Trompeten blasen’, waar een fluwelen strijkersklank en de gedempte trompet Stotijn droegen.

De blazers en strijkers traden ook afzonderlijk nog op de voorgrond: het koper in twee wat statige en statische bewerkingen van Bruckner, en met het hout erbij in een huiselijke en knusse serenade van de jonge Richard Strauss.

Chef Otto Tausk leidde de strijkers daarna door het beroemde ‘Adagietto’ uit Mahlers Vijfde symfonie, de muzikale liefdesbrief van de oudere componist aan zijn jonge Alma. Niet larmoyant langzaam, zoals sommige dirigenten, maar met de hupse verbazing die hoort bij een oude ziel, overvallen door een prille liefde.