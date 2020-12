Rossi’s klokje tikt door

Het horloge van de net overleden Italiaanse voetballer Paolo Rossi is gestolen. Tijdens de rouwplechtigheid – live op de RAI te zien – zagen dieven hun kans schoon. Er was toch niemand thuis. Alle gezinsleden zaten op de eerste rij in de dom van Vicenza.

In Italië zijn ze ziedend over de schaamteloze jatpartij.

Er werd niets bekend gemaakt over het type horloge. Ik ben geen klokjesfetisjist; aan een etalage vol protserige merken loop ik voorbij. Horloges van nu zijn niet meer gemaakt om de tijd af te lezen, het is een statussymbool geworden. Geen fotoshoot met een profvoetballer kan zonder zo’n model dat als een loodzwaar contragewicht aan je pols hangt.

Drie keer op zo’n horloge kijken en je riskeert een spierscheuring.

Rossi stond te boek als een sober levend mens. Hij leefde na zijn carrière in de luwte op het Toscaanse platteland. Ik vermoed dat zijn horloge niet al te duur is geweest. Misschien was het een oudje dat je dagelijks moest opdraaien.

De dief – ik ga er gemakshalve vanuit dat één persoon het horloge in bezit heeft – gaat een moeilijke periode tegemoet. Een horloge van een dode zal een intiem sieraad blijken. Het zat om de pols van Paolo Rossi. Het klokje gaf de laatste minuten aan die verstreken in het leven van de zieke oud-voetballer.

Zou het horloge al gelopen hebben op 11 juli 1982 toen Rossi om drie minuten voor negen Midden-Europese Tijd in het Estadio Santiago Bernabéu in Madrid het eerste doelpunt in de WK-finale maakte?

Met de dood van Rossi is de band met zijn horloge vervlogen. Zijn tijd is stilgezet. Het horloge zelf, als het nog functioneert, kan de tijd blijven aangeven. Het is aan de dief om het uurwerk zo nu en dan een handje te helpen. Zo’n horloge loopt nooit eeuwig. Je moet het regelmatig opdraaien om het raderwerk aan de gang te houden.

Het horloge van Rossi vraagt om zorg. En zorg is belastend. De dief zal zijn vangst als een loden last ervaren. Bij het verpatsen loopt hij kans op een woede-uitbarsting van de koper: ‘Hoe haal je het in je hoofd, het horloge van Paolo Rossi stelen?’ Als hij het om zijn pols draagt, kunnen mensen vragen wat voor een horloge het is. Bij elk leugenachtig antwoord doemt dat jongensachtige gezicht van Rossi op in zijn hoofd.

De dief hoeft maar op het horloge te kijken om te merken hoe langzaam de tijd verstrijkt. Het gekmakende getik van zo’n heel etmaal vol seconden, minuten en uren. Zolang het raderwerk loopt – om zijn pols, in zijn broekzak of op het nachtkastje – zal het horloge hem confronteren met zijn daad. Bij het opstaan en het slapen gaan.

Eén blik op de wijzers en hij voelt weer dat hij de gezochte dief is van het horloge van een dode voetballer.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.