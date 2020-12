Robbie van Erven Dorens ofwel ‘Mister Golf’ overleden

‘Mister Golf’ Robbie van Erven Dorens is zaterdag op 83-jarige leeftijd overleden, dat laat zijn familie zondag weten aan NRC. Van Erven Dorens verwierf zijn bekendheid als amateurgolfkampioen en was de oprichter en organisator van Nederlands bekendste golftoernooi, de Dutch Open.

Zesmaal werd Van Erven Dorens Europees Kampioen bij de amateurgolfers en driemaal verwierf hij op dat niveau de wereldtitel. Van 1956 tot 1970 speelde hij in het Nederlandse golfteam. Na zijn carrière als speler bleef hij als captain betrokken bij het Nederlandse golfteam.

Daarnaast was Robbie van Erven Dorens sinds 1981 de initiator en organisator van de Dutch Open, het belangrijkste golftoernooi van Nederland. Sinds 1980 was hij betrokken bij de organisatie van het toernooi, dat steeds meer belangstelling kreeg bij het grote publiek. Tegenwoordig wordt het toernooi wereldwijd uitgezonden. De Nederlandse Golf Federatie riep Van Erven Dorens uit tot Mister Golf voor zijn verdiensten voor de Nederlandse golfsport.

In 2003 ontstond er rumoer toen KLM als hoofdsponsor van het toernooi de organisatie van het toernooi besloot uit te besteden aan golfpromotor This is Golf. Van Erven Dorens werd in eerste instantie gepasseerd. „De hele gang van zaken is zó onfatsoenlijk”, zei Van Erven Dorens daarover in een interview met NRC. Hij betichtte KLM en „die jongens van This is Golf” van vriendjespolitiek, die allemaal lid zouden zijn van dezelfde Noordwijkse golfclub: „Het is van het begin af aan doorgestoken kaart geweest.” Uiteindelijk werd Van Erven Dorens co-directeur van het toernooi.

Robbie van Erven Dorens was een oom van tv-presentator Beau van Erven Dorens.

