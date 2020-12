OM houdt verklaring achter van kroongetuige Tony de G.

Het Openbaar Ministerie houdt bewijsmateriaal achter over meerdere moordaanslagen die vermoedelijk voor 2016 zijn gepleegd in het Rotterdamse criminele milieu. Het gaat om een verklaring uit 2018 van Tony de G., kroongetuige in een onderzoek naar motorclub Caloh Wagoh. Informatie hierover van een bron met veel kennis over de Rotterdamse onderwereld wordt bevestigd door dossierstukken die NRC heeft ingezien.

Tony de G. is eind november dit jaar voor het eerst onder leiding van een onderzoeksrechter gehoord. Daarbij hebben advocaten van de verdachte leden van Caloh Wagoh voor het eerst vragen kunnen stellen aan de kroongetuige en is ook zijn achtergehouden verklaring aan de orde gesteld.

In principe worden alle verklaringen van een getuige aan een strafdossier toegevoegd. Het is echter niet ongebruikelijk dat bewijsmateriaal door het OM tijdelijk wordt achtergehouden om ongestoord onderzoek te kunnen doen naar strafbare feiten. Daarvoor moet het OM een gemotiveerd verzoek doen bij de verantwoordelijke onderzoeksrechter.

In dit geval heeft het OM bij de onderzoeksrechter verzocht om de verklaring „permanent te onthouden”. Het OM wil de verklaring dus niet meer openbaren. Het argument is dat de verklaring informatie bevat die de veiligheid van de kroongetuige en zijn familie in gevaar kan brengen.

Complicerende factor is dat de verklaring van Tony de G. over strafbare feiten gaat die geen rol spelen in de strafzaak rond de motorclub. Daarom heeft de onderzoeksrechter in deze zaak de kwestie geparkeerd. Zolang niet duidelijk is of de verklaring van Tony de G. relevant is, bijvoorbeeld voor de toetsing van zijn betrouwbaarheid, hoeft het OM het stuk niet aan het dossier toe te voegen.

Dodenlijst

Eind 2018 heeft de verklaring van Tony de G. tot grote spanning geleid binnen het OM en de recherche in Rotterdam en Den Haag, waar het onderzoek naar Caloh Wagoh werd verricht. Volgens een bron mochten rechercheurs uit Rotterdam eind 2018 niet aanwezig zijn bij een verhoor van De G. toen duidelijk werd dat hij informatie had die relevant zou kunnen zijn voor een ander groot onderzoek.

Dat onderzoek met de naam IJsberg draait om een dodenlijst die was opgedoken in een conflict in de Rotterdamse onderwereld rond een corrupte douanier. Vier mensen op die lijst zijn in 2014 en 2015 daadwerkelijk doelwit geweest van een moordaanslag. Een van de slachtoffers van dit geweld was een onschuldige burger die op 1 januari 2014 is doodgeschoten omdat hij werd aangezien voor een crimineel die op de dodenlijst stond.

Het OM in Den Haag wil niet ingaan op de vraag of de informatie van kroongetuige Tony de G. betrekking heeft op het IJsberg-onderzoek. Ook op vragen over het conflict tussen leden van het OM in Den Haag en Rotterdam eind 2018 wil de persofficier alleen kwijt dat „er op dit moment geen sprake is van een conflict”.

Onno de Jong, advocaat van Tony de G., kent de inhoud niet van het proces-verbaal dat wordt achtergehouden. „Over de kwestie kan en wil ik verder niks zeggen op dit moment”, aldus De Jong.

Liquidatie Breukelen

Tony de G. is eind 2017 aangehouden vanwege zijn betrokkenheid bij een liquidatie in Breukelen eerder dat jaar. In ruil voor strafvermindering heeft De G. alles verteld over betrokkenheid van leden van motorclub Caloh Wagoh bij een serie moorden in 2017 die volgens justitie zijn voorbereid en gepleegd in opdracht van onder anderen Ridouan Taghi.

Hoofdverdachte in het onderzoek, dat de naam Eris heeft, is Delano R., alias Keylow. Hij is de oprichter van Caloh Wagoh en werkte volgens justitie als moordmakelaar voor Taghi. Of Taghi wordt vervolgd in deze zaak is nog niet duidelijk. Het OM vervolgt Taghi voor zes andere levensdelicten in de strafzaak Marengo.