Nederland krijgt Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding in 2021

Nederland krijgt begin volgend jaar een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) om „de aanpak van bedreiging, discriminatie en intimidatie te versterken”. Dat maakte de minister van Veiligheid en Justitie, Ferd Grapperhaus, zondagavond bekend. De Tweede Kamer vroeg afgelopen zomer om zo’n Coördinator vanwege het toenemende aantal antisemitische incidenten.

Wie de rol krijgt toebedeeld is nog niet bekend. De NCAB zal de minister in eerste instantie een jaar lang adviseren over de strafrechtelijke aanpak van antisemitisme en beveiliging van de joodse gemeenschap. De Coördinator wordt het aanspreekpunt voor overheidstakken die een rol spelen in de antisemitismebestrijding.

Het aantal antisemitische incidenten steeg de afgelopen jaren. In 2019 werd een toename van 35 procent geregistreerd ten opzichte van het jaar daarvoor. Volgens de minister is dit jaar opnieuw een sterke toename van anti-Joodse discriminatie merkbaar.

„Met sociale media is het antisemitisme veel zichtbaarder en bereik online groter dan we in tijden hebben gezien”, zei minister Grapperhaus bij de bekendmaking. Ook zijn de coronacrisis en de daaruit volgende economische tegenslagen „een voedingsbodem voor complottheorieën” over de Joodse gemeenschap. „Deze strijd mogen we niet aan de Joodse gemeenschap alleen overlaten.” Het Centraal Joods Overleg noemt het „goed nieuws” in een reactie. „De bestrijding van jodenhaat vergt een integrale aanpak. De coördinator kan daar vorm aan geven.”