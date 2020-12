Nasrdin Dchar is nog steeds de verbinder, al kost hem dat anno 2020 meer moeite

Theater Adem van Nasrdin Dchar / ITAlive. Gezien: 12/12, gelivestreamd vanuit Internationaal Theater Amsterdam. Theatertournee t/m 28/3. Inl: nasrdinspeelt.nl ●●●●●

In de zeer persoonlijke theatersolo Adem blikt Nasrdin Dchar drie keer terug op het afgelopen jaar. In drie scènes, die zich steeds afspelen op oudejaarsavond 2020 tussen tien voor twaalf en twaalf, richt Dchar zijn blik gaandeweg van binnen naar buiten.

Adem is de eerste online-première van ITAlive, het livestreamplatform van Internationaal Theater Amsterdam. Dchar speelde de voorstelling zaterdagavond in een lege schouwburg voor ruim tweeduizend online kijkers. De voorstelling is volgend jaar (onder voorbehoud van de coronamaatregelen) in theaters door het land te zien.

De eerste scène is de meest intieme: Dchar bevindt zich op de wc – „de enige plek in huis voor een moment voor jezelf” – terwijl zijn kinderen aan de andere kant van de deur staan te springen om de ‘sampanne’ te ontkurken. Dchar blikt terug op zijn gezinssituatie het afgelopen jaar en zijn eigen rol daarin. Enerzijds was het een „cadeau om zoveel samen te zijn”, anderzijds vraagt hij zich af in hoeverre hij er daadwerkelijk voor zijn vrouw en kinderen is geweest. Dit eerste deel zit dicht op de corona-actualiteit en de persoonlijke gevolgen daarvan voor Dchar en zijn gezin.

Vlak voordat de klok twaalf slaat, stopt de scène abrupt en na een kort moment met de kijkers („ik heb u gemist en ik mis u nog steeds”) begint de tweede oudejaarsavond. Ditmaal is Dchar bij zijn ouders thuis. Hier verlegt hij zijn blik van zijn eigen gezin naar zijn nabije omgeving. Hij worstelt met de afstand die hij tot zijn ouders moet bewaren. Zijn vader, van Marokkaanse afkomst, is schamper over die anderhalve meter: „Wij hadden drieduizend kilometer afstand tot onze ouders en geen FaceTime.”

In de laatste oudejaarsavond zoomt Dchar nog verder uit; hier ontstijgt de voorstelling de corona-actualiteit en vindt Dchar het engagement dat we van zijn theaterwerk kennen, waarin hij zijn persoonlijke leven inzet om bredere maatschappelijke tendensen te onderzoeken.

Ditmaal voert hij op de valreep van 2020 een dialoog met zijn jeugdvriend Mike – die hij al vaker opvoerde in zijn voorstellingen. Aanleiding zijn een aantal racistische grappen tijdens carnaval. Dchar neemt zich voor om zich vaker tegen terloops racisme uit te spreken, maar toont ook hoe moeilijk dat is in de praktijk. Er volgt een mooi gesprek dat ondanks al het wederzijdse onvermogen, tóch gevoerd wordt.

Dchars kenmerkende ontspannen interactie met de zaal ontbreekt in deze live-registratie. Al zoekt hij wel degelijk contact met de kijker: bijvoorbeeld in een ijzersterk intermezzo waarin hij vrolijk een potje Hints met zijn online publiek speelt, met een onverwacht wrange uitkomst – waardoor je je als toeschouwer toch betrapt voelt.

De drie afzonderlijke scènes in Adem (dat Dchar samen met regisseur Floris van Delft schreef) gaan onontkoombaar op elkaar inwerken: als Dchar in de laatste scène toont hoe hij wordt geconfronteerd met institutioneel racisme, heb je in je achterhoofd nog die zorgzame vader en liefdevolle zoon. Zo’n scène krijgt daardoor extra lading.

Uiteindelijk realiseer je je dat Dchar niet één van deze drie oudejaarsavonden gaat meemaken, maar alle drie – tegelijkertijd en door elkaar. Hij is zowel de (aan zichzelf) twijfelende vader wiens leven tot stilstand kwam en die zich zorgen maakt om zijn gezin, als de compassievolle zoon die zijn intimi mist én de Nederlander met Marokkaanse ouders, in een maatschappij die hem daar voortdurend mee confronteert.

In Adem toont Dchar zich minder optimistisch dan in voorganger JA (2019). Daardoor is de voorstelling kwetsbaarder. Hij toont zijn worsteling, zijn moedeloosheid soms. Zijn ijzersterke mimiek, waar zijn sympathieke glimlach op momenten een groot verdriet verraadt, komt via de livestream in prachtige close-ups dichtbij. Zijn vastbeslotenheid om te verbinden is absoluut niet verdwenen, maar het kost hem anno 2020 wel meer moeite.