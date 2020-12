Na zes seizoenen Formule 1 is de vraag: wordt Verstappen met Red Bull wereldkampioen?

Het vuurwerk aan de finish in Abu Dhabi, zondag bij de laatste race van het Formule 1-seizoen 2020, was voor Max Verstappen, en voor niemand anders. Verstappen leidde van de eerste tot de laatste meter. Eindelijk werd Mercedes weer eens verslagen op pure snelheid, zonder dat daar pech of uitzonderlijke omstandigheden voor nodig waren.

De slotrace was allesbehalve illustratief voor de rest van het seizoen – een jaar waarin Verstappen amper fouten maakte, elf keer op het podium stond en twee races won, maar waarin hij nooit serieus kans maakte op de wereldtitel. De pikorde was duidelijk: Mercedes voorop, Red Bull op gepaste afstand erachter.

Als Verstappen (23) net zo lang doorgaat in de Formule 1 als de coureurs met de meeste races achter hun naam, is hij nu ongeveer op een derde van zijn loopbaan. De eerste akte, zes seizoenen en 119 races lang, draaide om het doel de jongste wereldkampioen ooit te worden. Die missie is mislukt. Nu kan Verstappen vooruitkijken naar het tweede bedrijf. Hoe staat hij ervoor?

De auto

Verstappens dominantie in Abu Dhabi leek aan het begin van het seizoen, een half jaar geleden, nog een onhaalbare droom. Red Bull had hoge verwachtingen, maar de nieuwe RB16-bolide was veel te langzaam. Terwijl Verstappen worstelde om de wispelturige auto in het spoor te houden, verdwenen de Mercedessen in de verte. Red Bull ging terug naar de tekentafel, voerde verbeteringen door en voilà: het gat kromp gestaag, tot het dit weekend praktisch gedicht was.

Precies zo’n inhaalrace voltrok zich in 2017, 2018 en 2019. Wil Verstappen volgend jaar wel kans maken op de titel, dan zal Red Bull deze cyclus moeten doorbreken en hem direct vanaf de eerste race een competitieve auto moeten geven.

Het team kan daarbij profiteren van de coronacrisis. Om kosten te besparen heeft autosportbond FIA bepaald dat de renstallen hun auto’s volgend jaar opnieuw moeten gebruiken. Een compleet nieuwe bolide ontwerpen, zoals gewoonlijk, is niet aan de orde. Mercedes is er doorgaans goed in zijn nieuwe wagens vol te proppen met baanbrekende ontwerpideeën, zodat het de winter uitkomt met een voorsprong.

Red Bull kan zich nog niet rijk rekenen. Bepaalde belangrijke onderdelen, zoals de voor- en achtervleugel, mogen wél worden verbeterd. Bovendien moeten alle auto’s in 2021 zijn voorzien van een kleinere vloer, om de hoeveelheid downforce, en dus de bochtensnelheid, te beperken.

Voldoende terrein waarop teams het verschil kunnen maken. Uitgerekend Mercedes lijkt al goed bezig. In oktober zei teambaas Toto Wolff dat het team „al lang gestopt” was met kleinere doorontwikkelingen voor dit seizoen, om alle pijlen te kunnen richten op grote verbeteringen.

Het contract

Waarom gaat Verstappen niet gewoon naar Mercedes als het bij Red Bull niet lukt? Geruchten over contacten tussen de Nederlander en het kampioensteam zijn er al jaren. Het enige wat vaststaat: Verstappen verlengde dit jaar zijn contract bij Red Bull tot eind 2023.

De vraag die telkens opduikt, is of zijn contract clausules bevat die hem toestaan eerder te vertrekken, bijvoorbeeld als Red Bull geen competitieve motor bemachtigt. Die kwestie is actueel geworden met het aangekondigde vertrek van Honda – daarover later meer. Hoe het precies zit, weten alleen Verstappen en Red Bull. De kopstukken van het team zaaiden de voorbije maanden vooral verwarring. Topadviseur Helmut Marko zei begin dit jaar dat Verstappen inderdaad een exit-clausule heeft. Daarentegen verklaarde teambaas Christian Horner in oktober dat er van zo’n bepaling „absoluut geen sprake” is.

Zolang Lewis Hamilton bij Mercedes zit, is het zeer onwaarschijnlijk dat Verstappen overstapt. Het team is gebaat bij stabiliteit, en die kan wel eens in het geding komen als Hamilton gezelschap krijgt van de enige coureur die zijn virtuositeit kan evenaren. Hamilton moet nog bijtekenen voor 2021, maar zal dat hoogstwaarschijnlijk binnenkort doen. Of hij ook daarna wil doorgaan, zal moeten blijken.

De teamgenoot

Het stoeltje in de tweede Red Bull is praktisch het enige dat voor 2021 nog niet is ingevuld. Mag Alexander Albon, die in 2020 zo’n beetje bij elke race zeer ondermaats presteerde, nog een jaar door als teamgenoot van Verstappen? Of kiest Red Bull voor Sergio Pérez, de Mexicaanse routinier die al jaren ijzersterk rijdt en vorige week zijn eerste race won?

Verstappen zou veel hebben aan een sterkere teamgenoot. Een snellere coureur geeft de technici bijvoorbeeld betere informatie over de auto, zodat die effectiever doorontwikkeld kan worden. Bovendien: een rijder die tijdens races in de buurt van Verstappen kan blijven, levert Red Bull extra mogelijkheden op om Mercedes via slimme pitstopstrategieën te verslaan.

De keuze voor Pérez lijkt de meest logische, maar voor Red Bull is het kennelijk niet zo simpel. Terwijl het team coureurs die niet presteren er voorheen altijd snel uit wipte, heeft het voor de Thais-Britse Albon veel geduld. Na ieder teleurstellend optreden schoof de teamleiding de deadline voor de rijderskeuze toch weer op, om Albon nog een kans te geven zich te bewijzen.

Een definitief besluit wordt in de komende weken verwacht. Als Red Bull Albon aanhoudt, dan is duidelijk dat er meer speelt dan alleen sportieve overwegingen. Zo wordt gefluisterd dat Albons nationaliteit meeweegt: hij is half Thais, terwijl het Red Bull-concern voor 51 procent in Thaise handen is. Daarnaast is Albon, anders dan Pérez, afkomstig uit het talentenprogramma van Red Bull, iets waar het team veel waarde aan hecht. Het heeft al dertien jaar geen ‘externe’ coureur aangenomen.

De motor

Nog één jaar rijdt Verstappen met een Honda-motor, dan neemt het Japanse merk afscheid van de Formule 1. Over Red Bulls motorkeuze voor 2022 en daarna is een felle politieke strijd ontstaan, waarbij niet alleen Red Bull maar ook Mercedes, Ferrari en Renault betrokken zijn.

Red Bull wil niet weer klant worden bij Renault of Ferrari, daar heeft het slechte ervaringen mee. In plaats daarvan is het van plan de Honda-motor zelf te gaan bouwen en onderhouden. Een complexe (en dure) onderneming, maar te doen voor een rijk team. Het blijven doorontwikkelen van de motor is echter níet haalbaar, zegt Red Bull. Daarom eist het team dat alle motorontwikkeling vanaf 2022 wordt bevroren.

Mercedes vindt de eis van Red Bull wel prima, het heeft immers de sterkste motor. Maar Renault is tegen en Ferrari is alleen voorstander onder bepaalde voorwaarden, waarvan sommige dan weer tegen het zere been van Mercedes zijn. Een patstelling dus, met als complicerende factor het dreigement van Red Bull om zijn twee teams terug te trekken als het zijn zin niet krijgt.

Of het zo ver komt, valt te bezien. Dreigen met vertrek is een beproefd pressiemiddel in F1-onderhandelingen, waar ook Red Bull wel vaker gebruik van maakt. Meer voor de hand liggend is dat de partijen de komende weken of maanden tot een compromis komen.

Wat de uitkomst ook is: voor 2021, het eerste jaar van deel twee van Verstappens carrière, zal het weinig uitmaken. Er ligt dan gewoon weer een Honda-motor in zijn Red Bull, en die combinatie zal dit keer simpelweg meteen snel moeten zijn. Leuk zo’n overwinning, maar daar koop je volgend seizoen niks voor, zei Verstappen zondag na de race tegen Ziggo Sport. „We beginnen weer opnieuw. Hopelijk kunnen we volgend jaar beter starten.”