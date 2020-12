Massaontvoering in Nigeria, honderden leerlingen vermist

Honderden Nigeriaanse leerlingen zijn vermist nadat een groep gewapende criminelen vrijdagavond een middelbare school overviel. Dat bevestigt de lokale politie tegenover persbureau AP. De politie raakte in een vuurgevecht met de overvallers, wat een aantal kinderen de tijd gaf weg te komen. In totaal zijn zo’n vierhonderd leerlingen van de jongensschool ontvoerd.

De aanval werd uitgevoerd op de Government Day Science Secondary School in Kankara, in het noorden van Nigeria. Op die school zitten meer dan zeshonderd jongens. Tweehonderd van hen zijn terecht. De bandieten waren gewapend met machinegeweren van het type AK-47. „De politie, het leger en de Nigeriaanse luchtmacht werken nauw samen om vast te stellen hoeveel personen er zijn vermist”, zegt een woordvoerder van de politie tegen AP. Ook zijn er zoekacties gaande om de vermiste leerlingen te lokaliseren en te redden.

Waarom de jongens werden meegenomen is onbekend. Volgens AP wordt aangenomen dat de aanval werd uitgevoerd door een van de gewapende bendes die actief zijn in het noorden van het land. Die bendes ontvoeren vaker mensen omdat ze uit zijn op losgeld. Omdat het ditmaal een hele school betreft doet het denken aan de 279 meisjes die in 2014 uit hun slaapzalen ontvoerd werden door terreurgroep Boko Haram. Dat gebeurde in Chibok, zo’n 140 kilometer ten oosten van Kankara. Honderd van de toen ontvoerde vrouwen zijn nog altijd vermist.