Maandag overlegt het kabinet over extra coronamaatregelen

Het kabinet voert maandagochtend crisisoverleg met de meest betrokken ministers over nieuwe, strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Later op de dag volgt een ministerraad. Het is nog niet duidelijk of er maandagavond al meteen een persconferentie volgt of, zoals gebruikelijk, op dinsdagavond.

Bovenaan de lijst van maatregelen staat volgens goed ingewijde bronnen de sluiting van niet-essentiële winkels, zoals kledingzaken en tuincentra. Andere opties die op tafel liggen zijn het langer dichthouden van de scholen na de kerstvakantie, het sluiten van zogenoemde ‘doorstroomlocaties’ (musea, bibliotheken, dierentuinen, pretparken), het instellen van een avondklok zodat mensen ’s avonds niet meer bij elkaar op bezoek gaan en het sluiten van restaurants in hotels.

Zondag voerden de meest betrokken kabinetsleden hierover op het Catshuis overleg. Zij werden bijgepraat door Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding van het RIVM, over de steeds verder oplopende besmettingen. Zondag werden er 9.924 nieuwe coronagevallen gemeld, het hoogste aantal sinds eind oktober. Elke dag zijn het er nu iets meer dan daarvoor. Ook in de ziekenhuizen liggen steeds meer coronapatiënten. Zondag lagen er 1.767, van wie 497 op de intensive care. Er werden 29 nieuwe sterfgevallen gemeld, zaterdag waren dat er 53. Het coronavirus is sinds de uitbraak in het voorjaar vastgesteld bij ruim 613.000 mensen in Nederland, en van 10.048 mensen staat vast dat ze zijn gestorven aan de gevolgen ervan.

Kerstdagen ontzien

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) gaven afgelopen dinsdag nog een persconferentie waarop bekend werd dat het aantal gasten dat mensen thuis mogen ontvangen ook tijdens de feestdagen niet omhoog gaat; het blijven er drie. Maar, zei Rutte, „als de cijfers blijven stijgen, sluit ik zelfs niet uit dat we voor Kerst bij u terug moeten komen met nog strengere maatregelen.” Dat lijkt nu dus het geval. Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer, afgelopen woensdag, zei Rutte dat geprobeerd zou worden om de kerstdagen te ontzien, want die „zijn al sober genoeg met maximaal drie mensen voor thuisbezoek.”

Lees ook: Ze hielden zich aan de regels en kregen tóch klachten, zeggen ze bij deze teststraat

Het Catshuisberaad stond aanvankelijk niet gepland, maar werd ingelast door premier Rutte. Daarbij speelden mogelijk niet alleen de stijgende besmettingscijfers mee, maar ook zijn ontmoeting met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, bij de Europese Raad in Brussel. Merkel deed afgelopen week een emotionele oproep aan de Duitse bevolking om het aantal contacten te beperken, „anders zou het wel eens de laatste Kerst voor oma en oma kunnen zijn.” Zondag maakte zij, na overleg met de Duitse deelstaten, bekend dat niet-essentiële winkels, kappers en scholen tot en met 10 januari dichtgaan. Die lockdown gaat komende woensdag in.

Drukte in winkelgebieden

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, zei zondag tegen De Gelderlander dat Nederland er niet aan ontkomt om ook aanvullende coronamaatregelen te nemen. „Als je niks doet, dan komen de mensen massaal de grens over om hier boodschappen te doen. Dat weet het kabinet ook.”

Lees ook: Het gelijk van Merkel: Duitsland gaat toch over tot strenge lockdown

In winkelgebieden in de grote Nederlandse steden was het dit weekeinde weer druk. De oplopende besmettingscijfers weerhouden mensen er niet van om kerstinkopen te doen. In het centrum van Den Haag en Rotterdam werd het zo druk dat de gemeente mensen opriep om daar weg te blijven.

Ook vanuit de Tweede Kamer wordt het kabinet opgeroepen om in actie te komen. PvdA-leider Lodewijk Asscher schreef op Twitter: „Het is niet verantwoord om nog langer af te wachten. Ik roep het kabinet op om vandaag nog te doen wat nodig is in het belang van onze gezondheid, de medewerkers in de zorg en de economie.” SP-leider Lilian Marijnissen schreef in een bericht op de partijsite: „Nieuwe maatregelen met dit aantal aan besmettingen lijken onontkoombaar. Laten we hopen dat het lang wachten met extra maatregelen niet al te ernstige gevolgen heeft gehad.”