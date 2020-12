Het gelijk van Merkel: Duitsland gaat toch over tot strenge lockdown

Als het aan bondskanselier Merkel had gelegen zou Duitsland al veel eerder tot een strenge lockdown hebben besloten. Maar pas deze zondag, na een week met een sterk oplopend aantal coronabesmettingen, hebben de zestien deelstaten ingestemd met een pakket ingrijpende maatregelen, dat het openbare leven in Duitsland vanaf aanstaande woensdag tot aan 10 januari sterk aan banden legt.

„We zijn dichter bij Bergamo dan menigeen beseft”, waarschuwde de Beierse minister-president Markus Söder (CSU) met een verwijzing naar de Italiaanse stad die dit voorjaar zo zwaar door het coronavirus werd getroffen dat het gezondheidssysteem er bezweek. „We zijn gedwongen te handelen en we handelen ook”, zei Merkel. „We hebben nog een lange weg voor ons.”

In november had zij met de minister-presidenten van de deelstaten slechts overeenstemming kunnen bereiken over een gedeeltelijke lockdown. Daarbij werden de horeca, culturele instellingen, amateur-sportclubs en fitnesscentra weliswaar gesloten, en moest het aantal mensen dat men in de eigen woning kon ontvangen sterk worden beperkt. Maar detailhandel bleef open, net als scholen en kinderdagverblijven.

Lichte lockdown werkte niet

Gehoopt werd dat het aantal vastgestelde besmettingen zo voldoende zou afnemen om rond Kerstmis en Oudjaar weer een tijdelijke versoepeling mogelijk te maken. Maar al snel bleek dat die gematigde lockdown niet het gewenste effect had.

Was het streven om het aantal besmettingen terug te brengen tot 50 per 100.000 mensen in een week, in de praktijk liep het aantal juist verder op, tot zondag 169. Waar het aantal boven de 200 uitkomt kunnen uitgaansbeperkingen worden ingesteld – wat in Beieren al gebeurd is.

De afgelopen dagen werd al duidelijk dat strengere maatregelen te verwachten waren, ook voor de kerstdagen. In een video-overleg hebben Merkel en de minister-presidenten nu afgesproken dat de detailhandel vanaf woensdag dicht gaat, met uitzondering van supermarkten en andere levensmiddelenzaken, drogisterijen, apotheken, slijterijen, postkantoren, dierenwinkels, banken, kerstbomenhandel, fietsenmakers en garagebedrijven. Kappers, massagesalons en andere bedrijven waarbij lichamelijke nabijheid onvermijdelijk is moeten dicht, bouwmarkten ook.

Scholen gaan in principe tot 10 januari dicht, waarbij uitzonderingen mogelijk blijven, bijvoorbeeld voor eindexamenklassen. Voor zover mogelijk zullen de leerlingen op afstand digitaal les krijgen. Ook kinderdagverblijven zullen dicht gaan, met de mogelijkheid in sommige gevallen toch opvang aan te bieden. Men wilde de scholen eigenlijk zo lang mogelijk openhouden, maar die aanpak lijkt er mede de oorzaak van te zijn dat de lichte lockdown afgelopen weken onvoldoende effect had.

Minder contacten vóór Kerst

De maatregelen kregen zondag brede politieke steun, alleen de radicaal-rechtse AfD noemde het pakket „een ramp voor burgers en economie”. Het meest omstreden, blijkt al maanden tijdens protesten, zijn maatregelen waarmee de overheid zich bemoeit met het leven van mensen in hun eigen huis. Maximaal mag men thuis nog met vijf mensen uit het eigen en één ander gezin bijeenkomen, een maatregel waarvan kinderen tot 14 jaar zijn uitgezonderd.

Aangeraden wordt om vóór Kerst een ‘beschermingsweek’ in acht te nemen

Met de Kerstdagen (maar niet met de jaarwisseling) wordt deze maatregel iets versoepeld: dan mag men vier mensen ontvangen die niet tot het eigen huishouden behoren plus kinderen tot veertien jaar die tot de familiekring behoren. Aangeraden wordt om vóór Kerst een ‘beschermingsweek’ in acht te nemen, waarbij men het aantal contacten tot een minimum beperkt.

Kerken, synagogen, moskeeën en andere geloofsinstellingen mogen open blijven, als zij zich houden aan afstandsregels, dragen van mondkapjes en verbod op zingen. In verzorgingshuizen moet het personeel meerdere keren per week getest worden. Of de instellingen ook de mogelijkheid hebben hun personeel zo regelmatig te testen, is twijfelachtig.

De verkoop van vuurwerk wordt verboden, het afsteken wordt alleen sterk afgeraden - al kunnen gemeentes een verbod uitvaardigen. Alcoholgebruik in de openbare ruimte, ook de traditionele glühwein, is verboden en wordt beboet. Voor Oudjaar- en Nieuwjaarsdag geldt een samenscholingsverbod.

Zorg ontlasten

De maatregelen zijn er in de eerste plaats op gericht, net als bij de lockdown in het voorjaar, om te voorkomen dat de ziekenhuizen en andere onderdelen van het zwaar belaste zorgsysteem de druk niet meer aankunnen. Daarnaast moet een lager aantal besmettingen de GGD’s weer in staat stellen contactonderzoek te doen om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De Duitse regering trekt opnieuw veel geld uit om bedrijven te steunen die door de maatregelen in problemen komen. Voor komende maand stelt minister van Financiën Scholz (SPD) 11 miljard euro beschikbaar.

Op de persconferentie waar de maatregelen bekend werden gemaakt, ontweek Merkel de vraag of de minister-presidenten van de deelstaten niet veel eerder haar waarschuwingen serieus hadden moeten nemen. Het is nu geen tijd om terug te kijken, antwoordde ze. Toen ze in september waarschuwde dat een situatie dreigde waarin er met Kerst 19.200 nieuwe besmettingen per dag zouden zijn, was hoon haar deel. Inmiddels is dat aantal al overschreden. Volgens de fractievoorzitter van de CDU in de bondsdag, Ralph Brinkhaus, moet Duitsland zich afvragen of de federale bestuursstructuur, waarbij de deelstaten veel macht hebben, in grote crisissituaties nog wel voldoet.