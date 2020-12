Graag willen

De dichtstbijzijnde kerstbomenverkoop was op het parkeerterrein bij de Praxis op het industrieterrein. Er was een parcours uitgezet, kerstmannen met jeugdpuistjes zagen erop toe dat we niet te dicht bij vreemden in de buurt kwamen. Een ging er voor ons staan. Hij telde ons.

Daarna: „Ik tel er vier, klopt dat?”

De vriendin en ik keken elkaar aan, het klopte.

„Is dit de maximale groepsgrootte?”

We knikten braaf.

De wachttijd was ongeveer tien minuten, schuilen voor de regen mocht, maar dan moest je daarna weer achteraan beginnen. Erna van de slager en haar man stonden een paar plaatsen voor ons.

Leah van Roosmalen (3) begon automatisch over een plakje worst, ik snoerde haar de mond. Ik weet uit ervaring dat het niet leuk is om in je vrije tijd de hele tijd aan je werk te worden herinnerd.

Het begon steeds harder te regenen.

Niemand gaf zijn plaats op, wij ook niet.

Een van de kerstmannen kwam naar ons toe, wijzend naar twee andere kerstmannen die kerstbomen door een cirkel haalden waarna er een wit net omheen zat.

„Ze hebben het apparaat verkut. Daardoor duurt het zo lang, sorry.”

Even later stonden we voor een groene berg. De vriendin ging kiezen. „Te groot.”

„Te nadrukkelijk.”

„Krom.”

„Te klein.”

Ik: „Het regent.”

We kregen een nummer en het advies om maar even door de Praxis te lopen, want het verpakken ging vanwege dat klote-apparaat nog wel even duren.

Wij de Praxis in. Er liepen daar heel veel mensen die, net als wij, wachten tot hun kerstboom ‘klaar’ was. Gesprekken op anderhalve meter.

„Welk nummer hebben jullie?”

„82.”

„Dan ben je nog wel even bezig.”

We liepen de grote route: sanitair, planken, kunstkerstbomen, tuinverlichting, houten schuurtjes, gereedschap.

En dat daarna nog twee keer.

We haalden de kerstboom. Een kerstman sleepte hem mee naar de auto en beukte hem vloekend via de achterbak, over de achterbank, tot bijna tegen de voorruit. We zaten in de kerstboom en reden naar huis. Bij het stoplicht zocht de vriendin haast wanhopig naar een zender met kerstmuziek.

Die was even niet te vinden. Kerstmis 2020 zal ons nog lang heugen, maar we wilden wel graag.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.