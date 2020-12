Geen akkoord tussen EU en VK, onderhandelingen opnieuw verlengd

De onderhandelingen tussen Brussel en Londen over een handelsakkoord worden weer verlengd. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zondagmiddag bekendgemaakt na telefonisch overleg met de Britse premier Boris Johnson. Eerder hadden Johnson en Von der Leyen zondag als deadline gesteld om tot een akkoord te komen, maar omdat het afgelopen weekend „vooruitgang” is geboekt, hebben de partijen besloten de onderhandelingen te verlengen en niet over te gaan tot een No Deal.

Johnson en Von der Leyen hadden een „nuttig telefoongesprek” waarin „de grootste struikelblokken” zijn besproken, aldus Von der Leyen. Daarom is het volgens de voorzitter van de Europese Commissie verantwoord om nog een extra stap te zetten, „ondanks de vermoeidheid na bijna een jaar onderhandelen en het feit dat deadlines steeds maar weer zijn gemist”. Ook de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel zei dat alles op alles moet worden gezet om tot een goed akkoord te komen.

Johnson zei zondag volgens persbureau Reuters dat de EU en het VK op een aantal fundamentele onderwerpen nog zeer van elkaar van mening verschillen, maar dat er nog hoop is op een overeenkomst. „We blijven onderhandelen om te zien wat we kunnen doen, het VK zal zeker niet weglopen uit de gesprekken.” Hij benadrukte dat de meest waarschijnlijke uitkomst nog altijd een No Deal is.

Het Verenigd Koninkrijk en de EU verschillen van mening over onder meer de visserij en regels voor staatssteun. Vrijdag gaf zowel Johnson als Von der Leyen aan dat de kans op een No Deal groter is dan een akkoord. Dat zou betekenen dat de transitiefase per januari verloopt zonder een overeenkomst over een toekomstige handelsrelatie. De Britten hebben de EU al verlaten, maar er geldt een transitieperiode van een jaar waarin het Verenigd Koninkrijk zich moet houden aan de EU-regels en wetten.